Марш рівності в Києві: поліція заявляє про 3 тисячі учасників, організатори – про 8 тисяч

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявляє, що в Марші рівності на підтримку ЛГБТ у Києві взяли участь близько трьох тисяч людей.

Водночас голова Нацполіції Сергій Князєв додав, що точніші цифри може повідомити місцева влада.

Натомість організатори маршу заявили про вісім тисяч учасників ходи.

«Наші волонтери стояли на рамках і рахували кількість учасників», – сказала на брифінгу після маршу виконавча директорка ГО «Київпрайд» Руслана Панухник.

Вона заявила про відсутність серйозних порушень під час акції і висловила задоволення співпрацею з поліцією.

У поліції раніше заявили, що постраждалих і затриманих під час акції немає.

Як повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, напередодні маршу поліція затримала дев’ятьох осіб, підозрюваних у підготовці провокацій проти учасників ходи.

Щодо чоловіка, який на початку маршу намагався вихопити плакат в учасників колони, Князєв уточнив, що його доправили у відділення поліції і провели профілактичну бесіду.

Вранці 23 червня в Києві за посиленої присутності правоохоронців відбувся Марш рівності. Ходою завершилися акції «Київпрайду», що тривали в столиці України від 16 червня.

На свою акцію 23 червня також вийшли противники Маршу рівності. Їх і учасників марш розділяли правоохоронці.

У центрі Києва був частково обмежений дорожній рух і рух транспорту, зокрема й метро.