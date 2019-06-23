ЛГБТ-військові, прапор на дроні і «лайнолабораторія»: чим запам’ятався Марш рівності-2019

Марш рівності на підтримку ЛГБТІ-спільноти відбувся у середмісті Києва, об’єднавши, за різними даними, від трьох до восьми тисяч учасників і завершивши цьогорічний «Київпрайд», що тривав від 16 червня. У ході взяли участь активісти з усієї України, іноземні дипломати та представники міжнародних організацій. По інший бік поліцейського кордону відбувався також контрмітинг, який проводили противники «Київпрайду». Попри кілька дрібних інцидентів, поліції вдалося заберзпечити мирний перебіг обох акцій.

Учасники та учасниці завершальної ходи «Київпрайду» почали збиратися вже перед дев’ятою ранку, хоча старт маршу був запланований на десяту. Організатори акції, що рахували людей, які проходили через рамки поліцейських, по завершенню ходи заявили про 8 тисяч мітингувальників. Сама поліція озвучує більш ніж удвічі менші цифри – 3 тисячі.

Серед присутніх були представники міжнародних організацій та іноземних посольств. Німецька євродепутатка Ребекка Гармс, що взяла участь у ході, рухаючись у найпершій із колон, схвально висловилась щодо заходів безпеки для учасників маршу.

«Я приходжу (на Марші рівності в Україні у різні роки – ред.) дуже часто, але тільки чотири роки ми можемо марширувати безпечно, завдяки рішенню української влади захищати права людей», – сказала Гармс у коментарі Радіо Свобода.

Узяти участь у ході приїхали активісти з різних міст України. Особливістю цього року було те, що хода складалася із тематичних колон. Тут, зокрема, була колона на підтримку трансгендерних людей, ЛГБТІ-військових, ЛГБТІ-людей з інвалідністю.

«Цього разу ЛГБТ-люди говорять не просто, що вони мають права, а їх дискримінують, хоча це теж непрості речі. Цього року ЛГБТ-громадяни України говорять, що вони – саме громадяни України. Вони мають такі ж конституційні права, вони сплачують податки, вони хочуть так само мати право узаконити свої віносини, мати право на своїх дітей, мати право користуватися тими самими привілеями, що й гетеросексуальні люди у цій державі», – зазначила керівниця PR-департаменту «Київпрайду» Софія Лапіна.

Загалом марш тривав трохи більше години. Над учасниками ходи літав дрон із 6-метровим веселковим прапором. Напередодні всі охочі могли залишити повідомлення онлайн, яке потім наносили на тканину.

Противники маршу

По інший бік поліцейського кордону відбувався також контрмітинг, який проводили противники «Київпрайду» з різних організацій правого крила.Вони принесли зі собою прапори і дерев’яні хрести. Більшість чергувала всю ніч перед цим у парку Шевченка.

«Фактично 90% із тут присутніх – це ті, хто ще о дванадцятій вчора зайняв тут місце у парку Шевченка, позаяк, як бачите, тут все блокується. Ми хочемо заявити, що є альтернативна точка зору, що є люди, незгодні з тими тенденціями, які нам нав’язуються», – пояснив учасник акції, лідер руху «Традиції і порядок» Богдан Ходаковський.

Дехто з противників Маршу рівності також пройшов через поліцейські рамки. Вони розгорнули банери про свої сімейні цінності і рухалися вздовж ходи. Один чоловік кілька разів вистрибував перед початком першої колони «Київпрайду», намагаючись зупинити ходу або вихопити з рук її учасників плакат. Поліція відтісняла його звідти, але не затримувала.

Летючі яйця і фекалії у презервативах

Загалом без серйозних сутичок і затримань обійшлося протягом всього Маршу рівності цього року, повідомили у Нацполіції після завершення ходи.

«На сьогоднішніх заходах жодного повідомлення в поліції про порушення не зафіксовано, значить, їх не було. Поліція спільно з Нацгвардією забезпечувала достатню кількість сил і засобів, щоб порушень узагалі не було. Тобто і жодної особи, затриманої під час проведення заходів, не було», – зазначив голова відомства Сергій Князєв.

У принципі, оргкомітет «Київпрайду» наразі також не повідомляв про агресію щодо учасників ходи. Журналісти Радіо Свобода бачили, як із території парку Шевченка у колону жбурляли курячі яйця, але ні в кого не влучили.

Між тим, вранці, ще до початку ходи, у поліції повідомили про дев’ятьох затриманих, які, за даними силовиків, готували провокації. Пізніше виявилось, що це прибічники «традиційних цінностей» намагалися пронести на свою акцію людські екскременти, розфасовані у презервативи, аби кидатися ними в опонентів. Про це Громадському повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких «снарядів» із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла «лайнолабораторія». А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети», – розповів він.

За даними поліції, відомості про це внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією «готування до хуліганства», зловмисникам загрожує ув’язенення.

Чим запам’ятався «Київпрайд-2019»

Цього року «Київпрайд» відбувався під гаслом «Борітеся – поборете». У його рамках організовувались дискусії, кінопокази та фотовиставки. На Марш рівності запросили президента Володимира Зеленського, але той не прийшов.

Напередодні також опублікували ролики, у яких 15 знаменитостей, зокрема, українські політики та зірки шоу-бізнесу, а також іноземні дипломати та правозахисники говорять про порушення прав ЛГБТІ.

19 червня після кінопоказу в арт-центрі «Ізоляція» невідомі напали на глядачів, що поверталися додому. За інформацією організаторів, постраждало щонайменше четверо людей. Вони подали заяви до поліції.

Між тим, перед початком проведення Маршу рівності з’явилась заява Адміністрації президента, де наголошується, що президент був і залишається гарантом рівності конституційних прав.

«Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці установи.

Конкретно щодо нападу на відвідувачів «Київпрайду» в адміністрації не коментували.

За даними рейтингу, який склала правозахисна група ILGA-Europe, Україна посідає 35-е місце серед 49 країн Європи у сфері захисту прав ЛГБТ спільноти.