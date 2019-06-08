У Києві відбулася «Хода на захист прав дітей і сімей»

У центрі Києва відбулася «Хода на захист прав дітей і сімей», яку організувала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Мета акції – виступити на підтримку традиційної моделі сім’ї, «привернути увагу суспільства та влади до моральних й духовних основ сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, що необхідно для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей».

За повідомленнями, кілька тисяч учасників ходи вирушили від парку Шевченка і пройшли Хрещатиком і далі до площі Конституції.

Після закінчення акції єпископ Римо-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, який нині головує у Всеукраїнській раді церков, написав у фейсбуці, що «був радий бачити лідерів сімейних служінь, чотирьох іноземних послів, українських просімейних політиків, членів організацій, для яких сім’я – це не пусте слово».

Одним зі згаданих послів був посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, який оприлюднив у твітері своє фото з ходи.

А серед «просімейних політиків» був Олександр Турчинов, координатор об’єднання релігійних і громадських організацій «Всеукраїнський собор», яка об’єднує євангельські протестантські церкви України, і донедавна секретар Ради національної безпеки і оборони.

Наприкінці 2018 року, ще на посаді секретаря РНБО, Турчинов розкритикував урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко за її, за його словами, «неадекватну агресивну позицію» – посадовиця обіцяла звернутися до Служби безпеки України через «поширення в обласні та міські ради звернень із закликами захистити «інституцію сім’ї» в Україні.

А його дружина Ганна Турчинова, декан Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, критикувала діяльність Інституту модернізації змісту освіти й антидискримінаційну експертизу підручників і заявляла, що дискримінації ЛГБТ і жінок в українському суспільстві не існує, а шкільні підручники з антидискримінаційними правками можуть змінити сексуальну орієнтацію дитини. Ці заяви викликали заклики до її звільнення. Олександр Турчинов тоді заявляв, що позиція його дружини «повністю відповідає Закону Божому і Конституції».