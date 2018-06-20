Правозахисники закликають звільнити декана педагогічного університету Турчинову через її заяви

Правозахисники закликають звільнити декана Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Ганну Турчинову через її заяви про шкільні підручники з антидискримінаційними правками. Про це йдеться у заяві, поширеній Центром інформації про права людини.

Правозахисники вважають, що висловлювання Турчинової мають антинауковий, дискримінаційний та гомофобний характер, а ситуація, коли декан університету, який готує спеціалістів для роботи в освітніх закладах, дозволяє собі подібні висловлювання, є неприпустимою.

«У той час, коли вкрай гострим для українського суспільства є збільшення випадків ксенофобного та гомофобного насильства, відсутність ефективного розслідування нападів на ґрунті ненависті…регресивні та антинаукові ідеї, які публічно висловлює представниця університету, становлять серйозну загрозу для дотримання прав людини та утвердження ідеалів рівності і недискримінації в українському суспільстві», – йдеться у заяві.

Ганна Турчинова заяву правозахисників наразі не коментувала.

Минулого тижня «Громадське телебачення» опублікувало інтерв’ю з Ганною Турчиновою, в якому вона, серед іншого, заявила, що дискримінації ЛГБТ та жінок в українському суспільстві не існує, а шкільні підручники з антидискримінаційними правками можуть змінити сексуальну орієнтацію дитини.