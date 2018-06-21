Турчинов про заяви дружини: її позиція «повністю відповідає Закону Божому і Конституції»

Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов висловив подив через заклик правозахисників звільнити його дружину, Ганну Турчинову.

Він заявив, що спроби «захисників ЛГБТ спільноти навішувати на мою дружину ярлики і вимоги звільнити її з роботи є свідченням їх заангажованості, агресивності та правової обмеженості».

«Мене дивує коли ті, хто називають себе правозахисниками безапеляційно виступають проти свободи слова, проти права на власну позицію та думку, яка відмінна від їхніх упереджень. Ставлення моєї дружини Ганни Турчинової до сімейних цінностей та захисту від моральної деформації шкільної програми – прояв її християнської, громадянської та професійної позиції. Ця позиція повністю відповідає Закону Божому та Конституції України», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Минулого тижня «Громадське телебачення» опублікувало інтерв’ю з Ганною Турчиновою, в якому вона, серед іншого, заявила, що дискримінації ЛГБТ та жінок в українському суспільстві не існує, а шкільні підручники з антидискримінаційними правками можуть змінити сексуальну орієнтацію дитини.

Після цього правозахисники закликали звільнити декана Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Ганну Турчинову через її заяви. Правозахисники вважають, що висловлювання Турчинової мають антинауковий, дискримінаційний та гомофобний характер, а ситуація, коли декан університету, який готує спеціалістів для роботи в освітніх закладах, дозволяє собі подібні висловлювання, є неприпустимою.

Ганна Турчинова заяву правозахисників наразі не коментувала.