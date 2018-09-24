Об’єднання протестантів: чи залишиться церква відокремленою від держави

Лідери протестантських церков вирішили створити широке об’єднання. Президент Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антон пояснив в коментарі Радіо Свобода, що таке рішення вони ухвалили, щоб посилити свій вплив на суспільство, зокрема в тому, що стосується поширення християнських цінностей та моралі. Координатором цього процесу обрали секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова. Та чи залишиться за таких умов церква відокремленою від держави? Чи не зможе церква вплинути на законотворчі процеси, зокрема на ухвалення антидискримінаційного законодавства?

Лідери всіх протестантських конфесій України ухвалили рішення розпочати процес створення широкого громадського об’єднання церков, релігійних і громадських організацій.

Ми відчуваємо велику відповідальність, щоби нести істину, правду і допомогти у різних напрямках, щоби наше суспільство оздоровилось

«Сьогодні в Україні є більше ніж 32 тисяч релігійних громад, і майже третю частину із них, близько 10 тисяч, займають євангельсько-протестантські церкви або громади. Ми відчуваємо велику відповідальність, щоби нести істину, правду і допомогти у різних напрямках, щоби наше суспільство оздоровилось, і щоби ми були сильною, незалежною, благословенною Богом Україною», – заявив старший єпископ Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської Михайло Паночко.

Для чого церкви об’єдналися

Церкви вирішили об’єднатися для того, щоби посилити свій вплив на українців, пояснює в коментарі Радіо Свобода президент Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк. Зокрема, в тому, що стосується християнських цінностей та моралі.

«Ми віримо, що державотворення має базуватися на таких фундаментальних засадах, і тому як християни в Україні ми говоримо про таку консолідацію», – каже Антонюк.

Він припускає, що до цього процесу можуть долучитися й інші церкви.

Координувати цей процес буде секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Він зазначив, що головною метою об’єднання церков є забезпечення християнського шляху розвитку України.

«Стоїть питання про захист сімейних цінностей, наших родин, наших дітей від пропаганди збочення. Захистити нашу молодь від наркотиків і алкоголізму, і забезпечити незалежність, єднання і духовність нашої країни – саме такі задачі будуть стояти перед цим широким об’єднанням», – заявив Турчинов.

Релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой вважає, що, окрім просування сімейних цінностей, церкви об’єдналися для того, щоб протистояти ухваленню законодавства щодо боротьби з гендерною дискримінацією.

Це опір тому, що в законодавстві відповідно до європейських стандартів має прописатися гендерна рівність

«Це опір тому, що в законодавстві відповідно до європейських стандартів має прописатися гендерна рівність. Оце основна тема, для чого вони консолідують свої зусилля», – зазначає Горєвой.

Втім, за його словами, простим об’єднанням розібратися з цією проблемою не вдасться. Він переконаний, що необхідно полишити гасла та перейти до «цивілізованої дискусії».

Відокремленість церкви від держави

Представники протестантських конфесій, які вирішили об’єднатися, обрали координатором Турчинова, тому що він є віруючим та більш досвідченим, розповідає Антонюк.

«Турчинов є християнином, віруючим. Тому він є наш брат, який відвідує саме протестантську церкву. Є Духовна рада, яка опікується всіма питаннями, а якісь певні організаційні питання і кроки, які необхідно робити далі, в нього є досвід, він скоординує цей процес», – каже Антонюк.

Паночко також переконує, що ініціатива об’єднатися не є політичною та цілком належить євангельсько-протестантським церквам.

Турчинов, як будь-який громадянин України, в незалежності від того, яку посаду державну він обіймає, має право займатися такою діяльніст

В тому, що координувати цей процес буде Турчинов, релігієзнавці небезпеки не вбачають. Попри те, що церкви намагаються запобігти ухваленню антидискримінаційного законодавства та мають своїх лобістів у владі, саме через секретаря РНБО вони не зможуть вплинути на ці процеси, переконаний Горєвой.

«Турчинов, як будь-який громадянин України, в незалежності від того, яку посаду державну він обіймає, має право займатися такою діяльністю. Він все ж таки не є законодавцем, він не має права подавати законопроекти, він не є суб’єктом законодавчої ініціативи. Я не вбачаю в цьому якоїсь загрози», – зазначає експерт.

Релігієзнавець Ольга Недавня також переконана в тому, що це об’єднання не призведе до того, що церкви перестануть бути відокремленими від держави. Турчинов може пробувати діяти в такому напрямку, вважає вона, але оскільки Україна не протестантська країна, це нічим не загрожує. Втім, якщо все ж таки інші церкви вирішать долучитися до цього процесу – загроза може виникнути.

Якщо би йшлося про православні церкви – там більше нюансів є по взаємодії з державою

«Якщо би йшлося про православні церкви – там більше нюансів є по взаємодії з державою, і по спробах різних державних чиновників використати (церкву – ред.) на благо чи на зло країні. То вже інша справа. З протестантськими церквами, я думаю, тут немає такої загрози», – каже Ольга Недавня.