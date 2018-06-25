Заяви Ганни Турчинової: хто її підтримує та чи є підстави для звільнення?

Після заяви декана Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Ганни Турчинової про шкільні підручники з антидискримінаційними правками, правозахисники закликали звільнити її. Але частина науковців та громадських організацій – навпаки підтримують Турчинову і вважають, що, твердження, які озвучила Турчинова, ґрунтуються на нормах Конституції України, але «зазнають переслідувань, зокрема, з боку окремих поборників антидискримінаційної експертизи шкільних підручників». Радіо Свобода з’ясовувало, хто на чиєму боці та чи дійсно Ганну Турчинову можуть звільнити з університету за публічні висловлювання.

Галина Турчинова в інтерв’ю «Громадському телебаченню», серед іншого, заявила, що дискримінації ЛГБТ та жінок в українському суспільстві не існує, а шкільні підручники з антидискримінаційними правками можуть змінити сексуальну орієнтацію дитини.

Напередодні Турчинова розкритикувала діяльність Інституту модернізації змісту освіти та антидискримінаційну експертизу підручників. Ці висловлювання призвели до критики декана з боку громадських організацій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов висловив подив через заклик правозахисників звільнити його дружину, Ганну Турчинову.

Він заявив: спроби «захисників ЛГБТ-спільноти навішувати на мою дружину ярлики і вимоги звільнити її з роботи є свідченням їх заангажованості, агресивності та правової обмеженості».

Заяви від правозахисників та на захист Турчинової

Скандал стався минулого тижня, але його обговорення триває. Низка громадських організацій та науковців продовжують збирати підписи під заявою «На підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів».

Станом на зараз її підписали 76 людей та 31 громадська організація. Це переважно науковці та християнські організації, які виступають за традиційні цінності.

У заяві йдеться про те, що «цькування Турчинової створює небезпеку як для забезпечення прав людини в Україні на свободу думки та вираження поглядів».

«Вимагаємо скасування проведення антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм як такої, що дискредитувала себе через нефаховість та ідеологічну заангажованість через закордонне фінансування Фондом імені Гайнріха Бьолля. Натомість залишити лише як обов’язковою науково-методичну експертизу підручників і освітніх програм, яка передбачає значно вищі вимоги як до відповідних експертів, так і до процедури її проведення», – зазначено в заяві.

У той же час, 20 червня правозахисники закликають звільнити декана через її заяви. Таку заяву поширив Центр інформації про права людини.

У заяві є дві вимоги: до університету – звільнити Турчинову, а до Державної служби якості освіти України – з проханням здійснити державний нагляд за діяльністю університету щодо дотримання вимог законодавства про освіту. Йдеться про частину, що стосується, як зазначено в заяві, висловлених деканом факультету «ксенофобних, гомофобних, дискримінаційних, антинаукових та таких, що суперечать Конституції та законам України, тез».

У прес-службі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова повідомили, що наразі Ганна Турчинова продовжує працювати. Радіо Свобода очікує коментаря ректора університету.

У Державній службі якості освіти повідомили, що заяву від правоохоронних організацій отримали лише 25 червня. Вона зареєстрована у Відділі вищих навчальних закладів за першим та другим рівнем вищої освіти.

Чи можуть Турчинову звільнити з університету?

Юрист громадської організації Centre UA Наталія Рижкова вважає, що заява правозахисників не є підставою для звільнення Турчинової.

Формально передумов для звільнення немає

«Формально передумов для звільнення немає. Статті 40 і 41, в яких йдеться про підстави для розривання договору, таких причин не передбачають. Звільнити можуть за аморальний поступок, але лише особу, яка виконує виховні функції, наприклад, педагога. У цьому випадку треба дивитися трудовий контракт Турчинової з університетом», – каже юрист.

У 2017 році Верховний суд України постановив, що з підстав учинення аморального проступку можуть бути звільнені тільки ті працівники, які займаються виховною діяльністю.

За словами юриста, точного визначення поняття «аморальний проступок» немає, тому на практиці виникають труднощі із застосуванням цієї норми. Згідно із трудовим законодавством – це вчинок, не сумісний з виконанням виховних функцій. Працедавець не доводить аморальність вчинку, звільняючи працівника, а має це зробити у суді, якщо звільнений туди звернеться.

Народний депутат Ігор Луценко у мережі Фейсбук також наголосив, що заява правозахисників не містить правового обґрунтування.

Застосовувати службові санкції до людини виключно за її думку – це є власне практикою нацистського чи комуністичного режиму

«Сумно бачити, що правозахист як діяльність зараз так часто перетворюється у щось прямо протилежне, у насаджування авторитаризму. Адже застосовувати службові санкції до людини виключно за її думку чи то пак за «антинауковість» – це якраз ознака наступу на фундаментальні права людини, зокрема, на свободу слова та свободу совісті. І є власне практикою нацистського чи комуністичного режиму», – написав Луценко.

Хто підтримав Ганну Турчинову?

Окрім голови РНБО України Олександра Турчинова та колективної заяви на підтримку Ганни Турчинової, публічно висловилася низка політиків.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов у своєму блозі написав, що свобода слова передбачає наявність балансу, а сам він «як і мільйони українських громадян, виступає за традиційні сімейні цінності».

Народний депутат України Ольга Богомолець також підтримала заяву вчених та правозахисників на захист Ганни Турчинової.

«Я – за традиційну сім’ю, де є тато і мама, за природний союз між чоловіком та жінкою, який дає життя і продовжує рід українців, а значить дозволяє будувати міцну і сильну країну!» – написала Богомолець.

А священник УГКЦ Юстин Бойко заявив про переслідування християн в Україні.