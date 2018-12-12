Турчинов розкритикував урядову уповноважену з гендерної політики

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розкритикував урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко, яка обіцяла звернутися до Служби безпеки України через «поширення в обласні та міські ради звернень із закликами захистити «інституцію сім’ї» в Україні.

«Дуже сподіваюся, що неадекватну агресивну позицію урядової уповноваженої не поділяють більшість членів Кабінету міністрів України. Щоб знайти прихильників і захисників сімейних цінностей, гендерним активістам не варто турбувати контррозвідку. Адже це мільйони українців, що готові віддати життя за Україну, за свою родину, за своїх дітей і онуків. Навряд чи знайдеться така репресивна машина, що здатна зупинити всіх, хто збирається захищати свої сім’ї і дітей від бруду», – йдеться у зверненні Турчинова, яке оприлюднене на сайті.

Він висловив сумнів, що офіцери СБУ почнуть переслідувати громадян, «яких урядова уповноважена та гендерний актив, що з гарним апетитом з’їдає мільйонні гранти, визначили як «злочинців».

«По-перше, у українських контррозвідників зовсім інші пріоритетні завдання, які продиктовані необхідністю захисту безпеки країни, а по-друге, у них також є сім’ї і діти, яких вони захищають, зокрема, і на фронті разом з військовими Збройних сил, Нацгвардії, і всіма патріотами України», – вважає Турчинов.

Офіційної реакції Катерини Левченко на слова секретаря РНБО наразі немає.

Минулого тижня в ефірі «Громадського радіо» воня обіцяла надіслати 10 грудня своє звернення до СБУ. За інформацією уповноваженої, документи однакового змісту поширюються невідомими по багатьом обласним та місцевим радам України. На її думку, це загрожує національній безпеці країни.

Перед цим депутати Івано-Франківської облради звернулися до української влади із закликом захистити «інституцію сім’ї» в Україні. Зокрема, вони просять вилучити словосполучення «сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентичність» з Кодексу законів про працю України та з інших документів, не допустити ухвалення закону про цивільне партнерство та припинити спроби ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції).