Гендер розбрату: Турчинов проти Левченко

Київ – До битви навколо Стамбульської конвенції проти гендерно зумовленого насильства підключилися політичні «важковаговики». Після промови на Другому жіночому конгресі президента Петра Порошенка на підтримку конвенції, слово взяв секретар РНБО Олександр Турчинов. У своїй публікації Турчинов розкритикував урядову уповноважену з гендерної політики Катерину Левченко, таврував ганьбою «гендерну ідеологію» і передбачив кінець людства, якщо його представники перестануть бути «мужніми чоловіками і ніжними турботливими дружинами». Що це було, і як усе розвивається, з’ясовувало Радіо Свобода.

Скандал розгорівся після того, як урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко відреагувала на звернення до парламенту, Кабінету міністрів, президента та Ради нацбезпеки від депутатів Івано-Франківської обласної ради. У ньому депутати, серед іншого, закликали адресантів звернення не допустити легалізації цивільних партнерств, вилучити із законодавства слова «гендерна ідентичність» й «сексуальна орієнтація» та ухвалити закон «про заборону пропаганди гомосексуалізму», заборонити марші рівності тощо.

8 грудня в ефірі «Громадського радіо» Катерина Левченко зазначила, що таке звернення є одним із багатьох – повністю або частково ідентичних за формулюваннями, і повідомила, що сама звернулася до СБУ щодо їхньої перевірки.

Радіо Свобода направило запит до Служби безпеки щодо цього і очікує на відповідь.

Пізніше, 11 грудня, секретар РНБО Олександр Турчинов публікує на своєму сайті статтю (також вона оприлюднена виданням Lb.ua у розділі «Політика»), в якій висловлює сумнів, що офіцери СБУ знайдуть склад правопорушення у згаданих листах, а також розповідає про своє бачення загроз національній безпеці.

«Якщо говорити про національну безпеку, то одна з реальних загроз для нашої країни – катастрофічне скорочення населення. Захисники традиційних сімейних цінностей, на відміну від організаторів гей-парадів, намагаються протистояти цій загрозі. Міцна повноцінна сім’я, що здатна народити, захистити та виховати дітей, сьогодні один із найважливіших факторів національної безпеки», – переконаний секретар РНБО.

У соцмережах досі точиться дискусія: з’явилися як заклики до Кабінету міністрів та анонси акцій щодо відставки Левченко, так і пости на її підтримку.

Президента закликали висловитись

У цій своїй статті секретар РНБО застосуває мову ворожнечі, а це – кримінально каране діяння, зауважує менеджер з адвокації «Центру інформації про права людини» Альона Луньова.

«Питання лише в тому, що ця стаття не застосовується майже ніколи. І звичайно, до секретаря Ради нацбезпеки і оборони вона не буде застосована також», – каже вона.

Кілька десятків правозахисників та громадських активістів підписалися під відкритим зверненням до президента України Петра Порошенка із закликом оприлюднити свою позицію щодо висловлених Олександром Турчиновим ідей.

Звернення опубліковане на сайті «Центру інформації про права людини».

«Ці заяви є дискримінаційними стосовно інших груп осіб, зокрема, невіруючих (які є такими самими платниками податків, як і однодумці пана Турчинова) та, на наше глибоке переконання, несумісними із зайняттям високої державної посади», – мовиться у тексті документу.

Окрім того, на переконання підписантів звернення, заяви Турчинова є критикою президента Порошенка, який минулого тижня закликав Верховну Раду якнайшвидше ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Що відомо про звернення депутатів проти гендеру

У статті Олександр Турчинов говорить про звернення представників місцевої влади Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької, Запорізької, Полтавської, Сумської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Житомирської, Київської областей.

Ініціатива «Всі разом», очолювана Русланом Кухарчуком, що на своєму сайті називає себе також засновником руху «Любов проти гомосексуалізму», який кілька років поспіль виходить на контрмітинги Маршу рівності у Києві, нараховує щонайменше 50 таких звернень, написаних, як вони стверджують, у рамках «марафону місцевих рад щодо захисту інституту сім’ї в Україні». Також представники ініціативи пропонують зразок такого звернення.

На деякі з них громадський сектор вже відреагував досить жорстко. Зокрема, організація «Правозахисне бюро «Ми – є» подала позов до суду щодо визнання протиправним рішення Чернівецької облади направити органам центральної влади таке звернення.

Київський окружний адміністративний суд 13 листопада постановив відкрити щодо чернівецьких чиновників адміністративне провадження.

Окрім того, петиція «Щодо захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї» від 8 лютого (зі схожим до звернень місцевої влади текстом і вимогами) цього року була оприлюднена на сайті президента України. Як автор там був зазначений Віктор Танцюра із Асоціації місіонерських церков євангельських християн України.

Ця петиція зібрала 25,8 тисяч підписів (потрібно було не менше від 25 тисяч) і отримала відповідь президента.

«Попри те, що кожному гарантовані права на свободу світогляду і віросповідання, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод встановлені обмеження цих прав, зокрема з метою захисту прав інших людей», – зазначається там.

А відтак, мовиться на президентському сайті, усі законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження конституційних прав, є неконституційними. Водночас, президент доручив Кабміну проаналізувати українську сімейну політику і з’ясувати проблеми у цій сфері.

Нинішні заяви президент ще не коментував.