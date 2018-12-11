У Києві презентували книгу про вклад жінок-військових в оборону Донбасу

Український інститут національної пам’яті презентував книгу «Дівчата зрізають коси». Це – спогади 25 жінок-військових, які стали на захист України від російської військової агресії на Донбасі.

«Коли моя колега вернулася із АТО, де була парамедиком, я був вражений не від воєнних історій, а від того, як наше суспільство мало помічає і цінує внесок жінок у майбутню перемогу. Цей проект – наш невеликий вклад у те, щоб висвітлити цей «невидимий батальйон», – розповів Радіо Свобода про ідею створення книги директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

У збірнику «Дівчата зрізають коси» йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.

Усі героїні книги розповідають, що пішли на фронт, бо відчули, що мають боронити рідну землю. Для багатьох найстрашнішим елементом війни виявились не обстріли чи відсутність комфортних умов, а втрата бойових побратимів, яких не змогли врятувати.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Дівчата зрізають коси»: 25 історій про жінок-захисниць – фотогалерея

Збірник спогадів «Дівчата зрізають коси» видано в рамках проекту Українського інституту національної пам’яті «Усна історія АТО». Усі історії були записані воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною з листопада 2017-го до липня 2018 року.