МЗС наступного року проведе гендерний аудит – Кислиця

Міністерство закордонних справ України в 2019 році проведе публічний гендерний аудит у відомстві, повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи 8 грудня на Другому Українському жіночому конгресі в Києві.

«Я сподіваюся, що установи в нашому уряді і в нашій країні будуть слідувати такому прикладу і так само проведуть гендерний аудит у своїх установах», – сказав Сергій Кислиця.

За його словами, допомогу МЗС у впровадженні стандартів гендерної політики голова офісу «ООН Жінки в Україні» Анастасія Дивинська.

У вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС приєдналося до руху за гендерну рівність HeForShe і готове провести гендерний аудит всередині структури.

HeForShe («Він за неї») – це ініціатива ООН, спрямована на те, щоб заохотити чоловіків підтримувати права жінок і сформувати суспільство рівних можливостей для всіх.

Народна депутатка Ірина Геращенко тоді привітала ініціативу МЗС, проте звернула увагу на той факт, що в міністра одна заступниця-жінка – Олена Зеркаль, а серед послів України за кордоном – тільки п’ять жінок.