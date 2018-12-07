Подруги України: 4 промови жіночого конгресу, про які варто знати не тільки жінкам

У Києві 7 грудня почав роботу 2-й Український жіночий конгрес. Він триватиме два дні і об’єднає українських та іноземних політиків, чиновників та підприємців навколо теми жіночого лідерства. Водночас, вже першого ж дня на порядку денному були й інші теми – загострення конфлікту на Чорному морі та розширення санкцій щодо Росії. Радіо Свобода зібрало для вас кілька найяскравіших заяв на підтримку українок на міжнародному рівні, які пролунали у перший день конгресу.

Жінки завжди беруть на себе відповідальність у важкі часи, бо їх цього навчають з дитинства – бути відповідальними за свої родини, звернулася до аудиторії конгресу президент Литви Даля Ґрібаускайте.

Пишайтеся собою, підтримуйте свою країну, будьте активними у своїй країні – і вона матиме ідеальне майбутнє

«У нас не було таких важких часів. Навіть 30 років тому ми вийшли з-під радянської окупації, але не мали відкритої війни. Росія оголосила нам економічну блокаду, ми не мали палива, не мали опалення, але війни не трапилося. А ви атаковані сусідом у ХХІ столітті, але можете жити своїм життям, створювати сім’ї, розвивати економіку. І чому? Бо ніхто не має такого досвіду, як ви. Більше ніхто не може робити те, що ви вже робите. Тому пишайтесь собою, підтримуйте свою країну, будьте активними у своїй країні – і вона матиме ідеальне майбутнє», – зазначила вона.

Депутат Європарламенту Анна-Марія Корацца-Більдт застерегла Україну від підтримки популістів та радикалів, через яких, зокрема, на її переконання, тут донині не ратифікували Стамбульську конвенцію проти гендерно зумовленого насильства.

Ми не можемо мати рівних можливостей, допоки жінок б’ють вдома

«Ми не можемо мати рівних можливостей, допоки жінок б’ють вдома. Ви згодні з цим? Допоки жінок дискримінують, допоки дівчата не отримують належної освіти, бо їх змушують до ранніх шлюбів та ранніх вагітностей. І через те, що я, як ви знаєте, працювала під час Балканських воєн (була спостерігачем від ООН, зокрема, під час облоги Сараєва та під час війни у Хорватії – ред.), я маю особливу чутливість та солідарність із жінками і дівчатами, які стали жертвами війни», – зауважила політик.

Пізніше в кулуарах вона розповіла Радіо Свобода про дискусії у Європарламенті щодо розширення санкцій проти Росії у зв’язку з інцидентом у Чорному морі. За словами Корацци-Більдт, країни-учасниці ще не дійшли щодо цього згоди, але питання підтримки України залишається у порядку денному інституції.

Про санкції та підтримку України говорила не тільки вона. Заступник міністра оборони США Лаура Купер засудила російську агресію у Чорному морі та закликала Росію звільнити затриманих моряків та повернути Україні її захоплені судна, а інші країни – не зважати на маніпуляції з боку Росії та її намагання звинуватити Україну в загостренні конфлікту.

Ми закликаємо Росію повернути Україні її судна та звільнити затриманих членів команди

«Це була атака на українські судна, які намагались перетнути Керченську протоку. Як ви всі знаєте, російський корабель протаранив український і відкрив вогонь, поранивши українську команду, а тоді захопивши українських моряків та судна. Це свідчить про небезпечну ескалацію та порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію повернути Україні її судна та звільнити затриманих членів команди і поважати український суверенітет та територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з її акваторіями», – зазначила вона.

Віце-президент Парламентської асамблеї НАТО, а раніше – міністр оборони Литви Раса Юкнявічене переконана: демократія, свобода і патріотизм не залежить від статі.

«Мені пощастило, бо до мене в політиці не ставилися якось інакше, бо я жінка», – зауважила вона.

За словами Юкнявічене, такі заходи, як нинішній жіночий конгрес, відбуваються, зокрема, і для того, щоб обговорити перспективи майбутнього – для жінок і чоловіків, в Україні та Європі.

Я не уявляю демократичної і захищеної України без членства в ЄС і НАТО

«Я не уявляю демократичної і захищеної України без членства в ЄС і НАТО. Це буде непростий шлях, можливо, це потребуватиме багато часу, але я не уявляю для вас іншого шляху, ніж той, що пройшла моя країна. Я почала свою кар’єру, коли політика не була політикою – це була боротьба за незалежність у 90-і, а тоді я зрозуміла, що без членства в НАТО моя країна не буде стабільною. І тому у 96-му, коли мене переобрали до парламенту, я обрала оборонний комітет, незважаючи на те, що мене, як лікаря за фахом, всі бачили у сфері охорони здоров’я. Але це мені тоді здавалося важливішим. І ми досягли успіху в тому, чого прагнули», – розповідає вона.

На переконання віце-президента Парламентської асамблеї НАТО, будь-яка реформа вимагає терпіння і згоди між різними політичними силами, а відтак Раса Юкнявічене закликала українських політиків працювати на перспективу і триматися вже обраного курсу, не зважаючи на непорозуміння з окремих питань.

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