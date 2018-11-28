Балотується один, а на політичній рекламі інший – незвична кампанія у Грузії

Мільярдер і колишній прем’єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі не є одним із двох кандидатів у другому турі президентських виборів цього тижня. Але ви б ніколи про це не здогадалися, якби судили із рекламних білбордів, які заполонили всю країну. Чому на політичній рекламі зображений саме він?

Владна партія мільярдера Бідзіни Іванішвілі «Грузинська мрія» підтримує на президентських виборах 28 листопада кандидатуру 66-річної Саломе Зурабішвілі, яка є колишнім міністром закордонних справ. Хоча балотується вона як незалежний кандидат.

Та її підтримка падає, а 60-річний кандидат від опозиції Ґріґол Вашадзе (висуванець альянсу десяти опозиційних партій «Сила в єдності», провідну роль у якому відіграє колишній владний «Єдиний національний рух» Міхеїла Саакашвілі) гучно заявив про себе в опитуваннях громадської думки, тож, зрештою, напередодні виборів обличчя колишнього прем’єр-міністра Грузії Іванішвілі на політичній рекламі замінило собою обличчя Зурабішвілі.

Незалежний кандидат?

Цей крок поставив під сумнів незалежність Зурабішвілі, яка народилася у Франції. Аналітики кажуть, що хоча й президентські повноваження були послаблені, Іванішвілі, імовірно, намагатиметься зберегти панування своєї партії над важелями влади в країні.

Хоча президент Грузії, за зміненою Конституцією, забезпечує дотримання Конституції державними органами, ключовою функцією цієї посади є саме зовнішня політика: президент виступає як головний учасник переговорів про міжнародні договори й угоди. Він також призначає послів та інших дипломатичних представників.

Обидва кандидати заявляють про підтримку проєвропейської зовнішньої політики, спрямованої на поглиблення зв’язків із західними структурами, такими, як НАТО і Європейський союз.

Але Вашадзе звинувачував уряд Іванішвілі і «Грузинської мрії» у втручанні в роботу судових органів і у сприянні корупції, при цьому, за словами Вашадзе, уряд не забезпечував умов для подолання бідності в країні.

Випробування підтримки

Підтримуючи Зурабішвілі, «Грузинська мрія» перетворила голосування на випробування її підтримки.

Опитування, проведене американським дослідницьким агентством Edison Research для приватної телевізійної станції «Руставі-2» в період із 12 по 18 листопада, показало, що Вашадзе на чотири відсоткові пункти випереджує Зурабішвілі у другому турі. Це порівнянне з результатами першого туру, які поставили Зурабішвілі на перше місце з 39% проти 38% у Вашадзе – на підтримку якого тут же висловилися ще кілька кандидатів, що не пройшли до другого.

«Із нових білбордів очевидно, що політичне зображення Саломе Зурабішвілі не спрацювало», – розповів соціолог Іяґо Качкачишвілі в коментарі Радіо Свобода.

«Нові рекламні щити не можуть змінити думки тих, кому не подобається конкретно кандидатура Саломе Зурабішвілі. Але це також може мати й інший наслідок: це може викликати злість деяких людей, які вбачають у цьому спробу уряду скинути президентську інституцію», – каже соціолог.

«Грузинська мрія», в свою чергу, пояснила цей крок, заявивши, що в партії ніколи не приховували свою підтримку Зурабішвілі, яка сама похвалила цю стратегію, і що немає нічого поганого в тому, що керівник партії чи інші провідні посадовці зображені в її рекламі.

Партія також зазначає, що сама Зурабішвілі таки з’являється на деяких плакатах і білбордах.

Ці вибори були особливо жорстокими навіть за стандартами Грузії. З’являлися, зокрема, таємно зроблені аудіозаписи, які давали поживу твердженням про корупцію і змови з метою вбивства, які затьмарювали економічні і соціальні проблеми країни.

Когось дратує, когось підбадьорює

Тому, хоча й рух на зміну фокусу кампанії може викликати в деяких людей злість, іншим він лише підняв настрій.

В інтернеті почали з’являтися різні меми, в яких, наприклад, Іванішвілі заміняють фотографіями його домашніх зебр, старовинних дерев, які він придбав і перевіз у свій приватний ботсад, і навіть Вінсентом Вегою, персонажем Джона Траволти в фільмі «Кримінальне чтиво».

Інші змінили зображення Іванішвілі і додали йому сережки – таке собі сатиричне посилання на кандидатуру Зурабішвілі, яку «захопив» чоловік. Іще одні публікують фіктивне посвідчення особи громадянина Грузії, в яку вписані всі дані Зурабішвілі – але фото стоїть Іванішвілі.

А в нещодавньому новинному ток-шоу на опозиційному приватному телеканалі «Руставі-2» дійшли до того, що показали костюм, що нагадував один із відомих костюмів Зурабішвілі, який потім вдягнув актор, що зображав Іванішвілі.

«Зурабішвілі в основному вичерпала себе в першому турі виборів, і, здається, вона вже не може залучити більше виборців», – заявив політичний аналітик Вахтанґ Дзабірадзе.

«Грузинська мрія» зараз натомість намагається об’єднати людей проти «Єдиного національного руху», замінюючи рекламні щити», – додав він.

«Єдиний національний рух», заснований колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі, якому нинішня влада висунула низку кримінальних звинувачень, підтримав Вашадзе.

«Образа для всіх жінок»

Не сміється над цими подіями Бая Патарая, адвокат, яка керує грузинською жіночою організацією «Союз «Сапарі».

Вона вважає, що заміна Зурабішвілі в рекламних кампаніях є «образливою для всіх жінок», включаючи і саму кандидатку, і також є підтвердженням загального ставлення в Грузії до жінок: мовляв, жінки не зможуть досягти успіху в країні без допомоги чоловіків.

Іще одним кроком у кампанії було схарактеризувати провідних діячів опозиції у вкрай негативному світлі і відтак закликати виборців сказати «Ні нацистам!»

«Грузинська мрія» перетинає межу від негативної кампанії до прямого підбурювання», – сказала в коментарі Радіо Свобода Крістіна Пушо, політичний консультант і радник опозиції, яка працює у Вашингтоні.