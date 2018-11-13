ООН рекомендує Таджикистану скасувати тести на незайманість

Комітет ООН проти дискримінації жінок закликав владу Таджикистану скасувати тести на незайманість перед вступом у шлюб, повідомляє таджикистанська служба Радіо Свобода.

У рекомендаціях урядові Таджикистану, опублікованих 12 листопада, комітет ООН проти дискримінації жінок заявляє, що «поправки до Сімейного кодексу країни про обов’язкове медичне обстеження наречених, часто використовується для проведення тестів на незайманість, що нерідко призводить до самогубства».

В ООН вважають, що в цій болючій і принизливій практиці, які піддають сотні дівчат щороку, немає медичної необхідності, а «інститут незайманості» є шкідливою традицією.

«Незайманість не може залишатися індикатором, що визначає честь людини в 21 столітті, оскільки це суперечить фундаментальному праву жінки – бути вільною у своєму виборі», – сказано в рекомендаціях ООН.

Документ був опублікований через два тижні після того, як члени комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на засіданні в Женеві заслухали доповідь Таджикистану.

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Медичні огляди тих, хто збирається в Таджикистані одружитися, були запроваджені 2016 року. За офіційною версією, перевіряється в першу чергу генетика, щоб в шлюб не вступали близькі родичі або носії генетичних захворювань. Але насправді майбутнє подружжя перевіряють також на ВІЛ, гепатит й інші захворювання, які передаються статевим шляхом, а дівчат перевіряють на незайманість. Органи ЗАГСу не мають права реєструвати шлюби без наявності медичних довідок про стан здоров’я.

У традиційному таджицькому суспільстві досі вважається, що дівчина до заміжжя повинна бути цнотливою. Тому, якщо чоловік виявить в шлюбну ніч, що вона не незаймана, наречену можуть з ганьбою виставити за двері, а батьки, як правило, відмовляються прийняти дочку назад.

За даними Республіканського центру судмедекспертизи, за перше півріччя 2018 року до них звернулися 22 наречених, які сумнівалися в незайманості своєї нареченої і вимагали її перевірки.

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