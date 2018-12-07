Порошенко закликав Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію вже на наступному засіданні (відео)

Президент України Петро Порошенко закликав депутатів винести на наступне засідання Верховної Ради питання про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція. Про це він заявив під час свого виступу на II Українському жіночому конгресі 7 грудня в Києві.

«Ми підписали її ще у 2011 році, а станом на сьогодні конвенцію ратифікували вже 33 держави. Із жалем констатую, що у нашому суспільстві досі існують маніпуляції на цю тему, зокрема – щодо розуміння терміну «гендер». Тому ще раз хотів би абсолютно чітко наполягти і закликати направити всі можливі зусилля для того, щоб завершити всі внутрішньодержавні процедури і ратифікувати конвенцію», – зазначив Петро Порошенко.

Стамбульська конвенція ухвалена в 2011 році. Тоді її підписала й Україна, але не ратифікувала. Проект закону про ратифікацію конвенції був зареєстрований у Верховній Раді у листопаді 2016 році, він переданий на доопрацювання в профільний комітет.

Із застереженнями щодо Стамбульської конвенції тоді виступила Рада церков і релігійних організацій, заявивши, що таким чином почнеться популяризація «в українських школах і університетах нових «гендерних ролей» та одностатевих стосунків».

У свою чергу експерти наголошують, що ратифікація Стамбульської конвенції дозволила б експертам Ради Європи контролювати, як Україна виконує взяті на себе зобов’язання. Також Україна матиме право вимагати посилення відповідальності для кривдників українських громадянок за кордоном. Крім того, це дає можливість вимагати відповідальності для кривдників-українців, які переховуються за кордоном.

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Між тим, за даними МВС, щороку внаслідок гендерно зумовленого насильства гине близько 600 українок, у 2017 році до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв від жертв домашнього насильства.