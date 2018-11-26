У Запоріжжі відбулася акція проти ґендерно обумовленого насильства

У центрі Запоріжжя на Фестивальній площі відбувся флешмоб «Запоріжжя проти насильства», приурочений до міжнародної кампанії «16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства». Учасники акції зібрали за допомогою плакатників помаранчевого кольору, які підіймали угору, напис «Ні насильству!».

Ініціаторами акції в Запоріжжі стали близько десятка громадських організацій – благодійні фонди «Посмішка дитини», громадські організації «Міст Донбаська Ініціатива», громадська правозахисна організація «Егіда Запоріжжя» тощо.

«Ми цією акцією хотіли показати те, що, якщо ти знаєш, що трапилось з кимось насильство, не треба мовчати, треба про це говорити. Якщо говорити лише про дитячу статистику, то кожен третій хлопчик, кожна восьма дівчинка стають жертвами насильства, тобто взагалі кожна п’ята дитина. Тому, якщо знаєте про факти насильства, звертайся до поліції або ж дзвоніть на гарячу лінію 116-123», – розповіла одна з організаторів акції, представниця благодійного фонду «Усмішка дитини» Анна Чернова.

З 25 листопада по 10 грудня триватиме акція «16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства», присвячена боротьбі з порушенням прав жінок. Започаткували кампанію активісти першого Інституту жіночого глобального лідерства 1991 року, і щороку її проведення координує Центр жіночого глобального лідерства.

На підтримку цієї громадської ініціативи Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй щороку проводить кампанію з боротьби з насильством щодо жінок (UNiTE), яка закликає до глобальних дій, спрямованих на підвищення обізнаності, обговорення і розв’язання проблем насильства в усьому світі.

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Останніми роками в усіх глобальних заходах кампанія UNiTE використовує помаранчевий колір ― символ світлого майбутнього, вільного від насильства щодо жінок та дівчат.

В жовтні 2018 року Нобелівський комітет присудив премію миру за боротьбу проти сексуального насильства єзидській активістці та колошній полонянці «Ісламської держави» Надії Мурад і лікарю з Демократичної республіки Конго Денісу Муквеге.