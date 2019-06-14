Поліція: під час обстрілу в Мар’їнці постраждали чотири людини, серед них – 9-річна дитина

Під час обстрілу в Мар’їнці Донецької області постраждали щонайменше чотири людини, повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, мінометний обстріл розпочався близько 5:00. Унаслідок інциденту пошкоджені три будинки та господарські приміщення. Постраждала родина: 86-річний дідусь, 57-річна та 30-річна жінки, а також дев’ятирічна дитина. Поліція заявила, що в найважчому стані перебуває дідусь, дитина отримала легку контузію.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт»).

Штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомляв про одного постраждалого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.