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14 Червень 2019, Київ 08:36
Новини | Події

Двоє українських військових постраждали на Донбасі 13 червня – штаб

Військові нарахували 29 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків

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Один український військовий поранений, ще один отримав бойову травму внаслідок бойових дій на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

13 червня військові нарахували 29 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Василівської насосної станції. Бойовики «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку української армії.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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