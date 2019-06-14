ООС: щонайменше один цивільний постраждав під час обстрілу в Мар’їнці (фото)

Щонайменше один цивільний постраждав під час обстрілу в Мар’їнці Донецької області, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Водночас, за даними Радіо Свобода, постраждали двоє цивільних. Штаб цю інформацію на прохання Радіо Свобода наразі не підтвердив.

За даними ООС, 122-міліметровий артилерійський снаряд потрапив у приватний будинок у Мар’їнці. Його власника 1933 року народження шпиталізували з контузією й травмами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.