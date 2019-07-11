Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками

Верховна Рада України у четвер ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Це відбулося єдиним голосуванням за пакет поправок, які раніше були відхилені, а також за проект Виборчого кодексу в другому читанні та в цілому.

Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу у другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

Раніше сьогодні Верховна Рада завершила розгляд поправок до другого читання проекту Виборчого кодексу, над якими працювала понад місяць. Жодну з 4568 правок народні депутати не підтримали.

Сьогодні ж депутатам треба було врахувати відхилені під час обговорення близько 100 поправок, які знову запропонував профільний комітет для загального голосування.

Наразі Верховна Рада пішла на перерву.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав його розгляд в другому читанні й, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроекту.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.

Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.