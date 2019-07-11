Рада завершила розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада 11 липня завершила розгляд поправок до другого читання проекту Виборчого кодексу, над якими працювала понад місяць. Жодну з 4568 правок народні депутати не підтримали.

Згідно з планом роботи над документом, озвученим головою парламенту Андрієм Парубієм на пленарному засіданні в четвер, народні депутати мають проголосувати за повернення до низки поправок, а потім за документ у другому читанні та в цілому.

За словами Парубія, голосування планується з урахуванням відхилених під час обговорення близько 100 поправок, які знову запропонував профільний комітет для загального голосування. Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав його розгляд в другому читанні й, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроекту.