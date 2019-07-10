Головний удар реваншистів буде по декомунізації та законах про мову і церкву – Парубій

Гість програми «Ваша Свобода»: голова Верховної Ради України, кандидат у народні депутати Андрій Парубій.

У ці дні завершує свою роботу Верховна Рада України VIIІ скликання. Серед найбільших її досягнень – закріплення в Конституції України курсу на членство України в ЄС та в НАТО, парламент створив законодавчу базу для децентралізації, реформ правоохоронних органів, освіти, започатковано пенсійну і медичну реформи. І водночас – низька довіра громадян, розпуск парламенту і можливий реванш.

Інна Кузнецова: Пане Парубій, почнемо з того, що на вустах у всіх останні два дні. Це парад до Дня Незалежності. Президент Володимир Зеленський сказав, що замість того, щоб проводити парад, ці гроші, 300 мільйонів гривень, можна витратити на премії для військових. Ви сьогодні закликали людей, аби прийти на Хрещатик, щоб це були ті, хто воював у ці роки, ветерани, борці за незалежність, і пройшлися ходою...

Має бути розуміння у головнокомандувача, що війна – це не тільки танки, солдати, це перш за все бойовий, моральний дух, який є у суспільства

– На превеликий жаль, у новообраного президента немає просто розуміння, як захищати країну, і що таке українська армія. Має бути розуміння у головнокомандувача, що війна – це не тільки танки, солдати, це перш за все бойовий, моральний дух, який є у суспільства.

Коли починалася агресія Росії проти України, у нас була зруйнована економіка, не було коштів на казначейському рахунку, не було боєздатної армії. І тільки завдяки тому, що українська нація мобілізувалася, фактично весь народ об’єднався навколо захисту країни, коли волонтери допомагали фронту, добровольці йшли на фронт і з застарілою зброєю захищали наші рубежі, ми змогли вистояти. Парад – це підняття бойового духу. Це дуже неправильна дія президента.

(Повна версія програми)

Парад має відбутися. І він відбудеться. Можливо, трошки в іншій формі. На Хрещатик у той день вийдуть наші воїни, ветерани українсько-російської війни, волонтери, майданівці, учасники Революції гідності. Я впевнений, що українці будуть вітати. Я буду там. Впевнений, будуть тисячі-тисячі українських воїнів. Цей парад допоможе нейтралізувати цю неправильну дію. Бойовий дух в українців має бути в час війни. І парад є символом нашої свободи, нашого захисту і нашої нескореності. Головнокомандувач дає наказ міністру оборони з приводу проведення параду. Було звернення до головнокомандувача. Можливо, він змінить своє рішення.

– Зараз багато говорять про реванш, про реванш проросійський. Як пов’язувати низьку довіру до Верховної Ради з реваншем? Це страшні речі!

Досягнення, по яких буде головний удар реваншистів – це декомунізація, закон про мову, про українську церкву

– Довіра до парламентів у європейських країнах у всіх така приблизно, як в Україні. По-друге, ми є свідками безпрецедентної (!) інформаційної атаки на українську Верховну Раду за останній період.

У Верховній Раді України завжди був острівець стабільності і державності. Це свідома атака на дискредитацію. Верховна Рада цього скликання закладала дуже глибокі, фундаментальні речі, щоб не допустити реваншу.

Досягнення, по яких, на мою думку, і буде головний удар реваншистів – це декомунізація, закон про мову, про українську церкву. Щодо них планується проводити ревізію. «П’ята колона», яка йде різними напрямками у Верховну Раду, неприховано, у своїх програмах це зазначає.

На превеликий жаль, суди стали головним інструментом, через який реваншисти намагаються провести свої ідеї. КСУ змушений розглядати, тому що подано від депутатів від «Опоблоку» і по декомунізації, і по закону про мову. Я переконаний, що не може бути підстав для їхнього скасування. Коли ми готували закон про мову, я неймовірно детально підходив до того, щоб ми витримали кожну норму регламенту, кожна правка була розглянута і обговорена.

Одними танцями, піснями чи гуморесками не зупиниш цю банду

Представники «п’ятої колони» (і медведчуки, і бойки, і рабіновичі), які з усіх дір лізуть, «тіні минулого», які хочуть вкрасти наше майбутнє, на жаль, у них на сьогодні друге місце у рейтингах. На превеликий жаль, найбільша партія дає деякі дуже дивні коментарі. Це думки (звинувачення президента Порошенка і його політичної сили, що відбувається реванш – ред.), які є нав’язані російською пропагандою. У «Європейській солідарності» йдуть люди, які ці 5 років творили Україну. Одними танцями, піснями чи гуморесками не зупиниш цю банду.

Реваншисти (Медведчук і його канали) півтонами намагаються говорити у своїх програмах. Вже останні заяви, що в Україні це «громадянське протистояння». Відбувається зараження українських умів такими ідеями – у тому є величезна небезпека. Ми вирішили уточнити Кримінальний кодекс і чітко зазначити: за невизнання, що Крим, Донбас є окупованими, потрібно нести відповідальність (мова про законопроект Вікторії Сюмар і Марії Іонової про посилення кримінальної відповідальності за умисне невизнання української юрисдикції території Криму та ОРДЛО – ред.).

10 липня – комітет, 11 липня – сесійне засідання. Я буду дуже розраховувати, що комітет його зможе розглянути і ми зможемо його розглядати.

– Пане Парубій, до запитань, як встигнете. Звільнення Павла Клімкіна і призначення Вадима Пристайка? І щодо звіту ТСК. Сьогодні було звернення 20 громадських організацій до вас. Вони кажуть, що якщо цей звіт не буде ухвалено, то пропаде 6 місяців роботи.

На 11 липня заплановані і кадрові питання, зокрема які стосуються і Клімкіна, і Пристайка

– На 11 липня заплановані, окрім ключового законопроекту – Виборчого кодексу, законопроектів про заручників, про військових капеланів, про політв’язнів, який вже готовий у другому читанні, про сонячну електроенергію для малого і середнього бізнесу, законопроект про спрощений режим ввезення електроавтомобілів. На 11 липня заплановані і кадрові питання, зокрема які стосуються і Клімкіна, і Пристайка, якщо буде рішення комітету, і звіт ТСК. Дуже амбітний порядок денний. Буде і складно депутатів зібрати всіх – депутати в округах, особливо мажоритарники. У мене є сигнали, що багато з них можуть не приїхати. Тому я публічно усіх закликав, сказав, що буду публікувати в газеті, кого не буде на засіданні.

Ми маємо два звіти. Один звіт – це про розкрадання в українській армії. І один звіт, який стосується громадських активістів і стосується Катерини Гандзюк. Звіт ТСК стоїть в порядку денному дуже близько.

– Пане Парубій, коли останнім часом говорять про зняття блокади ОРДЛО, про розведення сил у Станиці Луганській, президент Зеленський говорить, що це добре, а Петро Порошенко, що погано. Ви особисто називали кроком до капітуляції ці рішення. Але ж вони прописані у Мінських угодах...

– Ми 5 років були в непростих ситуаціях, але не поступалися національним інтересом, утримували антипутінську коаліцію санкціями, українська армія, волонтери героїчно утримували рубежі. Піти на сценарій противника, навіть під гарними гаслами про мир? Тому я це й назвав капітуляцією. Це можуть бути дуже згубні, дуже небезпечні наслідки в майбутньому.

– Молоді обличчя цього парламенту, кого називали «єврооптимістами», якось згасли...

Нам показують нові обличчя, а я дивлюся, що перший номер «Слуги народу» – колишній член Партії регіонів!

– Коли входиш у неправильну систему координат, то все міняється швидко. Коли є новий айфон, то старий айфон списують. А коли стоїш на ціннісних позиціях, тоді тебе не списують, як старий айфон.

Взагалі дискурс про старі і нові обличчя – це дивний дискурс. У політичних координатах завжди від часів Французької революції поділ відбувався за ідеями і цінностями. Ця штучно нав’язана дискусія ще й тим спекулятивна, що нам показують нові обличчя, а я дивлюся, що перший номер «Слуги народу» – колишній член Партії регіонів!

– Кого ви бачите на посаді голови Верховної ради України ІХ скликання? Кому було б не шкода віддати булаву чи перо?

– Я, певне, все своє співчуття висловлю. Це величезна, важка робота – по 17-18 годин на день. Для мене ключове є – щоб це був державник! Я буду всіма силами, всіма своїми знаннями і досвідом допомагати у продовження тих справ і реформ, які ми започаткували.

УСІ ЗГАДАНІ В ЦЬОМУ ІНТЕРВ'Ю ОСОБИ ТЕЖ МАЮТЬ ПРАВО ВИСЛОВИТИСЯ НА РАДІО СВОБОДА​.