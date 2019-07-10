Парубій розповів, кого він бачить наступним спікером Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі Радіо Свобода розповів, кого він бачить наступним спікером парламенту.

«Зараз ці технології йдуть, опитування, хто і як може, має шанси. Я перш за все співчуття свої висловлю – це величезна, важка робота. Бо 17-18 годин на день – це важка робота. Для мене ключове, щоб це був державник. І я всіма силами, всім своїм знанням і досвідом буду допомагати у продовженні тих справ і реформ, які ми започаткували», – наголосив Парубій.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.