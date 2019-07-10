Парубій: немає жодних підстав для визнання закону про мову неконституційним

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що немає жодних свобод для визнання закону про мову неконституційним. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Коли ми готували закон про мову з головою комітету (з питань культури та духовності Миколою) Княжицьким, я неймовірно детально підходив до того, щоб ми виконали кожну норму регламенту. Кожна правка була розглянута і обговорена. Ви пригадуєте, по кожній правці Опозиційний блок намагався гальмувати, відтягувати закон про мову. Я переконаний, я можу говорити як голова Верховної Ради України, що процедура дотримана повністю, і немає жодних підстав для того, щоб Конституційний суд міг давати негативний висновок по тих законах», – наголосив Парубій.

Коментуючи ідею американського історика Тімоті Снайдер, яку той висловив у інтерв’ю «ВВС Україна», створити в Україні інститут російської мови, Парубій зазначив: «Це трошки неповне розуміння планів Путіна. Для нього поділ на україномовних і російськомовних українців – це тільки політична технологія і намагання розколоти Україну. Його солдати і карателі однаково вбивають і україномовних, і російськомовних українців в Україні. Коли вони прийшли війною, перші, хто був підданий обстрілам – це були українці і російськомовні, і україномовні. Тому це неправильне розуміння. Путіна треба зупиняти, а з питанням мови в Україні, завдяки мовному закону, я думаю, ми зможемо ситуацію впорядкувати».

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.