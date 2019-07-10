Верховна Рада планує розглянути звіт ТСК про напади на активістів 11 липня – Парубій

Розгляд звіту Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів буде в порядку денному засідання Верховної Ради 11 липня – про це спікер парламенту Андрій Парубій розповів в ефірі Радіо Свобода.

«Ми маємо два звіти. Один – це по розкраданнях в українській армії, і один, який стосується громадських активістів і (померлої внаслідок нападу активістки і чиновниці Катерини – ред.) Гандзюк. На завтра він запланований і є в порядку денному», – сказав він.

Також, за словами Парубія, завтра Верховна Рада планує повторно розглянути звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який раніше вже заявляв про свою відставку. Загалом голова парламенту назвав порядок денний 11 липня «дуже амбітним».

«На завтра серед запланованого, окрім ключового закону Виборчого кодексу – це ключовий документ і вважаю дуже важливим, щоб всі депутати були в залі і підтримали його. Але окрім цього закону, на завтра я планую закон про заручників, закон про військових капеланів, закон про політв’язнів, який вже готовий у другому читанні, закон про сонячну електроенергію для малого і середнього бізнесу, дуже наполягає на тому комітет і всі в залі це підтримують, закон про спрощений режим ввезення електроавтомобілів», – перерахував він.

Водночас, як зазначає Парубій, є ризик низької явки народних депутатів через те, що чимало мажоритарників перебуватимуть в своїх округах у рамках підготовки до виборів.

«В мене є сигнали, що багато хто може не приїхати, тому я публічно сьогодні всіх закликав, сказав, що буду публікувати в газеті, кого не буде на завтрашньому засіданні», – каже спікер Верховної Ради.

24 червня народні депутати, які входили до Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на громадських активістів, оприлюднили звіт за результатами своєї роботи. ТСК зокрема дійшла висновку, що місцеві органи влади залучають комунальні «муніципальні варти» для тиску на активістів.

6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновницю Катерину Гандзюк (померла 4 листопада 2018 року – ред.) та інших громадських активістів в Україні.