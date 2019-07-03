Парубій просить Офіс президента повідомити про долю закону про ТСК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій просить Офіс президента повідомити про долю закону про тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту президента.

«Президент Володимир Зеленський вже 27 червня мав дати відповідь з приводу закону, який ми прийняли, про тимчасові слідчі комісії… Мало бути або вето, або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону… У ЗМІ пройшла інформація, що накладене вето. На жаль, документ досі не надійшов до Верховної Ради України. Тому я публічно звертаюся, як і на погоджувальній раді, до Офісу президента негайно передати будь-які документи, щоб, якщо дійсно накладене вето, ми змогли після ухвалення Виборчого кодексу мобілізуватися і подолати вето або проголосувати за пропозиції», – сказав Парубій під час засідання парламенту.

6 червня Верховна Рада ухвалила закон про Тимчасові слідчі комісії та Тимчасові спеціальні комісії парламенту. Це й же законодавчий акт регулює процедуру імпічменту. 12 червня закон направили на підпис президенту.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляв, що в ухваленому парламентом законі близько 10 порушень і суперечностей із Конституцією.