Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Липень 2019, Київ 12:52
Новини | Політика

Парубій вимагає від Зеленського підписати закон про ТСК

Парубій наголосив, що час для ветування закону вже вичерпано

Дивитись коментарі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій направив листа президенту Володимиру Зеленському з вимогою негайно підписати закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК). Про це повідомляє прес-служба парламенту.

На сьогоднішньому засіданні Ради Парубій зазначив, що згідно статті 94 Конституції України у президента є 15 днів після отримання ним закону, щоб підписати його або повернути зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Цей термін вичерпався 27 червня.

«Відтак, закон, згідно з Конституцією України, вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений», – мовиться у повідомленні.

В зв’язку з цим Парубій наголосив, що Зеленський більше не може ветувати закон і має його підписати, інакше він порушить закон.

«Цей закон ухвалено на вимогу Конституції України. Він створює реальний парламентський контроль в Україні. А головне – він чітко встановлює і описує процедуру і парламентського контролю, і тимчасових слідчих комісій, а також процедуру імпічменту президента України», – зазначив Парубій і нагадав про передвиборчі обіцянки щодо ухвалення закону про імпічмент президента.

/**/ /**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський хоче змінити Конституцію: що буде з правами і свободами громадян?

«Переконаний, що Президент України не буде порушувати закони і Конституцію України і найближчим часом підпише закон про тимчасові слідчі комісії, адже за них проголосували майже 300 народних депутатів України», – наголосив спікер Верховної Ради України.

6 червня Верховна Рада ухвалила закон про Тимчасові слідчі комісії та Тимчасові спеціальні комісії парламенту. Це й же законодавчий акт регулює процедуру імпічменту. 12 червня закон направили на підпис президенту.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляв, що в ухваленому парламентом законі близько 10 порушень і суперечностей із Конституцією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG