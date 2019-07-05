Парубій вимагає від Зеленського підписати закон про ТСК

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій направив листа президенту Володимиру Зеленському з вимогою негайно підписати закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК). Про це повідомляє прес-служба парламенту.

На сьогоднішньому засіданні Ради Парубій зазначив, що згідно статті 94 Конституції України у президента є 15 днів після отримання ним закону, щоб підписати його або повернути зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Цей термін вичерпався 27 червня.

«Відтак, закон, згідно з Конституцією України, вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений», – мовиться у повідомленні.

В зв’язку з цим Парубій наголосив, що Зеленський більше не може ветувати закон і має його підписати, інакше він порушить закон.

«Цей закон ухвалено на вимогу Конституції України. Він створює реальний парламентський контроль в Україні. А головне – він чітко встановлює і описує процедуру і парламентського контролю, і тимчасових слідчих комісій, а також процедуру імпічменту президента України», – зазначив Парубій і нагадав про передвиборчі обіцянки щодо ухвалення закону про імпічмент президента.

«Переконаний, що Президент України не буде порушувати закони і Конституцію України і найближчим часом підпише закон про тимчасові слідчі комісії, адже за них проголосували майже 300 народних депутатів України», – наголосив спікер Верховної Ради України.

6 червня Верховна Рада ухвалила закон про Тимчасові слідчі комісії та Тимчасові спеціальні комісії парламенту. Це й же законодавчий акт регулює процедуру імпічменту. 12 червня закон направили на підпис президенту.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляв, що в ухваленому парламентом законі близько 10 порушень і суперечностей із Конституцією.