Суд у Рівному визнав дівчину і хлопця винними через плакат про «імпічмент президенту»

Суд у Рівному визнав винними 16-річну дівчину і 20-річного хлопця, які у травні вийшли в центр міста з плакатами із закликом до імпічменту президента Володимира Зеленського.

Як повідомила «UA:Рівне» мати Дар’ї Коцюруби Наталія, рівненський суд визнав її дочку винною в адміністративному правопорушенні ще 13 червня.

«У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. По моїй справі (неналежне виховання – ред.) – то її перенесли», – розповіла вона.

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Жінка додала, що товариша Дар’ї Романа суд також визнав винним.

Виконавча директорка Amnesty International Україна, правозахисниця Оксана Покальчук заявила, що «шокована» новиною про рішення суду.

«Ця ситуація для мене виходить навіть за межі абсурдного… Рішення про визнання Дар'ї та Романа винними суперечить основоположним правам людини та принципам справедливого суду, тому має бути негайно скасовано. Якщо цього не станеться, для нас усіх з'являться серйозні причини боятися за свободу вираження думки в Україні», – написала Покальчук у Facebook.

25 травня Дар’я Коцюруба разом зі своїм товаришем 20-річним Романом Філюком стали на центральній площі Рівного із плакатами: «Імпічмент президенту», «Україна – поза законом», «Не кумівство, а по-братськи». Вони поводили себе спокійно і не порушували громадського порядку, але їх доправили до відділу поліції.

Правоохоронці склали протокол за неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів демонстрацій. Також протокол склали і на матір дівчини.

Дії поліції викликали осуд з боку правозахисників. За словами Оксани Покальчук, відсутність сповіщення органів влади про намір провести мирне зібрання не є правопорушенням.