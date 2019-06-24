Влада в регіонах залучає «муніципальні варти» для залякування активістів – висновки ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила свої висновки щодо нападів на активістів. Проект постанови зареєстрували на сайті парламенту 24 червня.

ТСК, до якої увійшли зокрема народні депутати Борислав Береза, Олена Сотник, Антон Геращенко, Ігор Мосійчук, Ірина Геращенко, дійшла висновку, що місцеві органи влади залучають комунальні «муніципальні варти» для тиску на активістів.

«Комісією встановлено, що місцева влада в м. Одеса залучає комунальну силову структуру «Муніципальна варта» для залякування громадських активістів і підтримки діяльності міської ради протиправними, у тому числі силовими, методами. Аналогічна діяльність має місце і в інших містах України. Цю проблему можливо вирішити лише шляхом законодавчого врегулювання правового статусу муніципальних силових структур», – вважають народні депутати.

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Звіт ТСК містить дані про її роботу в:

Херсоні, де напали на Катерину Гандзюк (згодом померла в лікарні)

Одесі, де замахів зазнали активісти Сергій Стерненко, Вадим Устименко і Олег Михайлик

Харкові (напади на Дмитра Булаха, Євгена Лисичкіна, смерть Миколи Бичка)

Києві, де в 2015 році напали на активістку Валентину Макарову

Київській області, де зазнали замахів Сергій Мазур (2018 рік) і Олександр Дядюк (2017 рік)

Сєвєродонецьку, де 2017-го вбили депутата міської ради від «БПП» Сергія Самарського

Члени ТСК звертають увагу на те, що в низці випадків замовників замаху не встановлено.

«Очевидним є той факт, що всі діючі правоохоронні органи не можуть здійснити повноцінне розслідування у справах щодо нападів на громадських активістів в Одесі і притягнути винних осіб до відповідальності», – зокрема зазначають автори звіту щодо нападів на Стерненка, Михайлика.

У кількох випадках ТСК заявляє про порушення з боку слідчих, зокрема необґрунтовані закриття кримінальних проваджень та порушення термінів досудового розслідування.

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Автори пропонують доручити голові парламенту Андрію Парубію направити звіт Кабінету міністрів, Генеральній прокуратурі, Службі безпеки, Національній поліції та Міністерству внутрішніх справ «з метою перевірки викладеної у ньому інформації та, за наявності підстав, вжиття зазначеними органами передбачених законом заходів реагування».

6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновницю Катерину Гандзюк (померла 4 листопада 2018 року – ред.) та інших громадських активістів в Україні.