СБУ проводить обшук у Рищука в межах розслідування вбивства Гандзюк

Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у межах розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила речниця спецслужби Олена Гітлянська.

«Сьогодні слідчі СБУ дійсно проводять низку обшуків на Херсонщині, у тому числі у колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука. Слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи щодо замовного вбивства Катерини Ганзюк. За рішенням слідчого до завершення розслідування деталі справи розголошуватись не будуть. Обшуки проходять за дорученням генпрокурора після наради у нього», – вказала Гітлянська у Facebook.

6 червня суд оголосив вирок (від 3 до 6 з половиною років ув’язнення) п’ятьом обвинуваченим у скоєнні нападу на активістку й чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк. Вирок суду може бути оскаржений упродовж 30 днів. Справа щодо замовників нападу на Гандзюк виділена в окреме провадження.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого». Мангер причетність до злочину відкидає.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.