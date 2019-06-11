Катерину Гандзюк посмертно відзначили міжнародною премією

Загиблу херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк нагородили міжнародною відзнакою Ukrainian ID Awards за «незламне прагнення до справедливості і громадянську гідність». Це відбулося в рамках другого Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian ID 10 червня, повідомили організатори.

«Катерина Гандзюк – відома громадська діячка, яка була вбита минулого року за принциповість громадянської позиції, була нагороджена (посмертно) за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність. Нагороду буде передано батькові – Віктору Гандзюку», – йдеться в повідомленні організаторів.

За їхніми даними, відзнаку також вручили Фундації родини Богдана Гаврилишина, відомого економіста та мецената, та Іллі Бондаренку – скрипалеві, композитору.

«Ukrainian ID Awards – це відзнака, яка присуджується за видатні досягнення і ефективні практики в ім’я процвітання та гуманізації людства, та покликана стимулювати відповідальний розвиток суспільства», – повідомила президент форуму Ukrainian ID Наталія Заболотна.

Торік першими лауреатами премії Ukrainian ID Awards стали український режисер та політв’язень Кремля Олег Сенцов, екс-міністр фінансів Наталія Яресько та благодійниця Ольга Бондаренко.

6 червня суд оголосив вирок (від 3 до 6 з половиною років ув’язнення) п’ятьом обвинуваченим у скоєнні нападу на активістку й чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк. Вирок суду може бути оскаржений упродовж 30 днів. Справа щодо замовників нападу на Гандзюк виділена в окреме провадження.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого». Мангер причетність до злочину відкидає.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.