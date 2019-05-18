Як акція #ХтоЗамовивКатюГандзюк об'єднала більше 40 міст (огляд соцмереж)

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні. У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

То хто ж все-таки «замовив» Катерину Гандзюк? Це питання вже неодразово ставили активісти по всій країні. 18 травня відбулася масштабна акція у 40 українських містах. Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації та заяви активістів.

«Нас не можна вбивати. Ми не будемо мовчати», – пишуть на своїх сторінках активісти. 18 травня на вулиці вийшли на лише через справу Гандзюк, а й і з вимогою знайти винних у багатьох інших нападах​.

«Ми вийдемо в пам’ять про тих активістів, які загинули від рук безкарних злочинців. Ми вийдемо, щоб захистити живих», – заявляють організатори акції.

Так виглядає акція в Києві.

До акції долучилась також українська діаспора.

Акція в Дніпрі.

У Маріуполі активісти скаржаться на те, що місцева типографія відмовилась друкувати плакати для акції через їхній зміст.

«Українське суспільство має знати, що його світла та активна частина громадян щоденно – від Києва до Одеси, від Маріуполя до Ужгорода –живе в страху», – пише сумський активіст Дмитро Тищенко. Він також публікує маніфест акції.

Так акція пройшла в Кривому Розі.

У місті Броди Львівської області акція стала одиночним пікетом. Активістка Ірина Мокрицька про це пише: «Краще одиночний, ніж ніякий».

Акція в Житомирі:

Акція в Харкові:

Акція в Ужгороді:

А так акція пройшла у Вінниці:

Полтава:

Міський суд Херсона почне розглядати справу про напад на громадську активістку Катерину Гандзюк 27 травня. Про це повідомляється на сайті Судової влади України.

Суддя у справі – Юлія Бочко.

Потерпілою стороною виступають батьки загиблої та її чоловік Сергій Денисов.

У нападі на Гандзюк обвинуватили п’ятьох людей – Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова та Сергія Торбіна.