На форумі в Каневі Сенцова нагородили «за незламну силу у боротьбі за ідеали свободи»

Українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії, нагородили міжнародною відзнакою Ukrainian ID Awards, «за незламну силу у боротьбі за ідеали свободи» на першому форумі «Ukrainian ID», що працював у Каневі 7 липня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Сенцов, який голодує 55 днів у російські колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії, став першим лауреатом премії.

До складу журі премії, серед інших, були посол Канади в Україні Роман Вадук і колишній посол США в Україні Джон Гербст.

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Учасники форуму звернулися організацій українців у світі із закликом підтримати міжнародну кампанію зі звільнення Сенцова.

За словами Ващука, уряд Канади вимагає від Росії звільнити всіх українських бранців, ув’язнених на території Росії і в анексованому нею Криму.

Форум за участю українських та західних урядовців, інтелектуалів, бізнесменів, лідерів громадської думки і митців відбувався 7 липня у Національному музеї Тараса Шевченка у Каневі.

Як повідомили Радіо Свобода в оргкомітеті форуму, форум – це простір для напрацювання стратегій і напрямків розвитку України у найближчій перспективі. Завдання цього заходу – знайти дієву модель розвитку України, нові підходи для розбудови вільного, освіченого, інклюзивного суспільства, наголошують ініціатори заходу.

«Ми хочемо об’єднати зусилля українських інтелектуалів, лідерів громадської думки та іноземних експертів для вироблення стратегії розвитку України, щоб наша держава стала успішною. Відмінність нашого форуму від інших міжнародних політичних та економічних форумів у тому, що ми ставимо у центр уваги одночасний розвиток економіки та людського капіталу», – роз’яснила Радіо Свобода завдання форуму його президент Наталя Заболотна.

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі. За її словами, Сенцов дуже постарів і схуд.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.

У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.