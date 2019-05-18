В Україні відбуваються акції з вимогою покарати замовників убивства Гандзюк

В Україні відбуваються акції із вимогою покарати замовників убивства активістки та чиновниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Одна з акцій відбулася біля будівлі Адміністрації президента України в Києві. Активісти закликали новообраного президента Володимира Зеленського продемонструвати новий рівень контролю за розслідуванням резонансних злочинів.

Після завершення заходу частина активістів пішла на вулицю Інститутську та Алею Героїв Небесної сотні й повалила паркан, який встановили в межах підготовки до будівництва музею Революції гідності. На думку активістів, цей паркан заважає проведенню слідчих експериментів у справі Майдану.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.