Суд скасував перейменування вулиці в Херсоні на честь Катерини Гандзюк

Херсонський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов проти Херсонської міської ради та мера міста Володимира Миколаєнка про скасування окремих пунктів рішення міської ради щодо перейменування вулиці в Херсоні на честь активістки та чиновниці Катерини Гандзюк.

Позивач просив суд скасувати перейменування Лютеранської вулиці на вулицю імені Катерини Гандзюк і внесення відповідних змін до Переліку геонімів, а також визнати протиправними дії Миколаєнка під час голосування про таку зміну назви 22 лютого 2019 року.

Як повідомили в суді, на засіданні були присутні журналісти, громадські активісти і представники ОБСЄ.

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«Позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради в частині слів «та розділ «Вулиці» назвою: «вул. Катерини Гандзюк», а також визнано противоправними дії міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича при проведенні голосування від 22.02.2019 року, в результаті яких прийнято відповідне рішення», – йдеться в рішенні суду.

Ім’я позивача не розголошується. Повне рішення суду в Єдиному реєстрі судових рішень ще не оприлюднене.

Рішення про перейменування Лютеранської вулиці в Херсоні на честь Катерини Гандзюк Херсонська міська рада ухвалила 22 лютого. «За» проголосували 38 депутатів.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.