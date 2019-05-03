Батько Гандзюк звинуватив Луценка в оприлюдненні протоколів її судово-медичної експертизи

Батько вбитої херсонської активістки та чиновниці Катерини Гандзюк Віктор звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка в оприлюдненні протоколів судово-медичного дослідження тіла доньки.

«Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Я маю на це право. Це аморально, дико, неприпустимо. Автори «зливу» пани Луценко та Черевко. Не папарацці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник», – заявив Віктор Гандзюк.

Він додав, що планує позиватися до суду за завдання моральної шкоди.

Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з речницею Луценка Ларисою Сарган, щоб отримати коментар з приводу цієї заяви.

Батько активістки також засудив зміну кваліфікації справи доньки – з убивства на завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

«Я лікар, я багато років займаюся лікуванням ран і я скажу вам, що шансів врятувати Катю від такого опіку було менше, ніж після вогнепального поранення. Ви пишете, що все пояснили батькам. Це неправда», – написав Гандзюк, звертаючись до прокурора у справі вбивства активістки Володимира Парового.

Таким чином він прокоментував інтерв’ю Парового виданню «Цензор.Нет», де прокурор обстоював зміну кваліфікації та стверджував, що пояснив позицію Генеральної прокуратури батькам покійної.

Він також розкритикував рішення ГПУ відпустити підозрюваного в організації замаху Ігоря Павловського під домашній арешт.

«Ніяких загрозливих діагнозів у нього немає», – стверджує Віктор Гандзюк, лікар за фахом.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті жінки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.