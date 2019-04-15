Суд у Києві не продовжив відсторонення Мангера від посади

Шевченківський районний суд Києва 15 квітня ухвалив відмовити в продовженні терміну відсторонення від посади підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Рішення ухвалила суддя Наталя Притула.

Мангер заявив, що задоволений рішенням суду.

Сторона обвинувачення просила продовжити відсторонення Мангера. Прокурори наголошували на ризиках тиску на потенційних свідків та необхідності проведення допитів та експертиз.

Захист стверджує, що посада Мангера не передбачає впливу на депутатів.

Попередній термін відсторонення Мангера від посади сплив 6 квітня.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників іще офіційно не встановили.

Мангер категорично відкидає причетність до нападу на Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.