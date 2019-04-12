Президент підписав указ про звільнення Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою».

Іншим указом Порошенко призначив Дмитра Бутрія виконувачем обов'язків голови Херсонської ОДА.

На сайті адміністрації пишуть, що 46-річний Бутрій є директором департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської ОДА.

6 квітня стало відомо, що Гордєєв подав у відставку. 10 квітня Кабінет міністрів погодив його звільнення.

Відставки Гордєєва, а також його заступника в Херсонській ОДА Євгена Рищука (обидва представники «Блоку Петра Порошенка»), а ще голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (донедавна члена партії «Батьківщина»), давно домагаються від президента активісти. Вони стверджують, що ці троє посадовців можуть бути причетні до замовлення нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яка внаслідок того нападу померла.

Рищук написав заяву про відставку 9 квітня. Мангер продовжує працювати.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників іще офіційно не встановили. Гордєєв, Рищук і Мангер категорично відкидають причетність до нападу на Гандзюк.