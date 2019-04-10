Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гордєєва – речник

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва, повідомив Радіо Свобода Василь Рябчук, речник прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Це правда», – сказав Рябчук.

Крім того, Кабмін погодив звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.

6 квітня стало відомо, що Гордєєв подав у відставку.

Звільнення Андрія Гордєєва, а також його заступника в Херсонській ОДА Євгена Рищука (обидва представники «Блоку Петра Порошенка»), а ще голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (донедавна члена партії «Батьківщина»), давно домагаються від президента активісти. Вони стверджують, що ці троє посадовців можуть бути причетні до замовлення нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яка внаслідок того нападу померла.

Рищук написав заяву про відставку 9 квітня. Мангер продовжує працювати.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників іще офіційно не встановили. Гордєєв, Рищук і Мангер категорично відкидають причетність до нападу на Гандзюк.