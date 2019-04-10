Уряд підтримав президента та звільнив голову Одеської ОДА

Кабінет міністрів України 10 квітня погодив звільнення голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова. Про це Радіо Свобода повідомив прес-секретар прем’єр-міністра України Василь Рябчук.

«Вчора ми отримали подання по Максиму Степанову, прем’єр про це говорив, і сьогодні його підтримали», – повідомив Рябчук.

Рішення було ухвалене на закритій частині засідання уряду. Президент України Петро Порошенко відсторонив від виконання обов’язків голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова указом від 6 квітня, а документ з’явився на сайті президента у відкритому доступі лише 8 квітня. Сам Степанов назвав це відсторонення перевищенням повноважень з боку Порошенка та відмовився йти з посади. Рішення Кабінету міністрів він ще не коментував.

Рішення про звільнення Степанова з’явилося через тиждень після першого туру виборів президента України, за результатами яких у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Згідно із даними ЦВК, президент не переміг у жодному виборчому окрузі в Одеському регіоні – у дев’яти округах переміг Володимир Зеленський, ще у двох – Юрій Бойко.

Степанов заявив, що перший тур виборів президента України в регіоні відбувся вільно і без використання адміністративного ресурсу та висловив переконання, що другий тур також обійдеться без порушень.