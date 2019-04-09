Уряд отримав звернення Порошенка про звільнення голови Одеської ОДА – прем’єр

Кабінет міністрів України отримав звернення від президента Петра Порошенка щодо звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, повідомив 9 квітня прем’єр Володимир Гройсман.
За його словами, уряд має намір розглянути це звернення 10 квітня.
8 квітня на сайті президента був оприлюднений датований 6 квітня указ про відсторонення Степанова. Про причину рішення в документі не йшлося.
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Після цього Степанов заявив, що не має наміру йти у відставку і що Петро Порошенко перевищив повноваження, коли ухвалював відповідне рішення щодо нього.
Максим Степанов був призначений головою Одеської ОДА у січні 2017 року.
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