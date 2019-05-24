Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі в приватному «центрі детекції брехні»

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якому інкримінують замовлення нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, заявив, що пройшов перевірку на поліграфі. На оприлюднених ним у Facebook документах можна побачити печатку компанії, яка називає себе «приватним підприємством херсонської детекції брехні «Аріадна».

«Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші питання, що цікавлять громадськість, надано. Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? Ні. Чи брав я будь-яку участь в цих жахливих діях? Ні. Чи знаю я, де перебуває замовник? Ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді – правдиві», – написав Мангер.

За словами голови облради, поліграф підтвердив, що він особисто чув, як генерал Служби безпеки України Данило Доценко неприязно висловлювався на адресу народного депутата України Юлії Тимошенко та що генерал СБУ створював кримінальні угруповання на території Херсонської області.

«Що надважливо: слідство має можливість просунутися вперед, адже мої слова про Данила Доценка, так легковажно відкинуті представниками СБУ, виявилися правдивими. Сподіваюся, що Данила Ігорович теж зможе підтвердити правдивість своїх слів на детекторі брехні. Але, зрозуміло, не на тому, що підпорядкований СБУ», – зазначив Мангер.

Він уже заявляв про причетність Доценка до вбивства Гандзюк. Тоді СБУ пообіцяла перевірити слова Мангера.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.