Фотогалерея: акція «Хто замовив Катю Гандзюк» у 40 містах

7 «Всі ми – ініціатива «Хто замовив Катю Катю Гандзюк?», представники політичних партій, громадських рухів, пересічні громадяни – звертаємося до президента, щоб він звернув увагу на проблеми громадянського суспільства. Фактично за п’ять років, які минули після Революції Гідності, сотні людей з активною громадянською позицією зазнали нападів. Людей калічили, людей вбивали. Понад 50 нападів, які можна назвати замовними. Жоден замовник не знайдений. Ми звертаємося до новообраного президента контролювати ці справи. По всім містам України активісти нагадують йому, що ми не будемо миритися. Що йому вигідніше почути нас, довести цю справу та справи багатьох десятків активістів, які зазнали нападів, до кінця. Це політичні напади. Ми вважаємо, що у вільній країні не може бути політичних вбивств і політичних нападів на громадських активістів», – повідомив Сергій Нікітенко.