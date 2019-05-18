Фотогалерея: акція «Хто замовив Катю Гандзюк» у 40 містах

«Хто замовив Катю Гандзюк» – така акція відбулась у понад 40 містах України. Учасники акції вимагають розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та інші злочини проти активної громадськості.
У центрі столиці, під стінами Адміністрації президента зібралося до сотні активістів, які зверталися до Петра Порошенка у фактично його останні дні президентства, та до новообраного президента Володимира Зеленського. В останнього вимагали «припинити терор проти активістів, який був за попередньої влади», а також покарати винних у вбивстві Гандзюк.
Такі ж акції пройшли зокрема у Львові, Запоріжжі, Херсоні та Сумах.
Радіо Свобода пропонує фоторепортаж про ці акції в різних містах України.
У центрі столиці, під стінами Адміністрації президента зібралося до сотні активістів, які зверталися до Петра Порошенка у фактично його останні дні президентства, та до новообраного президента Володимира Зеленського. В останнього вимагали «припинити терор проти активістів, який був за попередньої влади», а також покарати винних у вбивстві Гандзюк.
Такі ж акції пройшли зокрема у Львові, Запоріжжі, Херсоні та Сумах.
Радіо Свобода пропонує фоторепортаж про ці акції в різних містах України.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ