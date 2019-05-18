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18 травня 2019, Київ 17:43
Фотогалереї

Фотогалерея: акція «Хто замовив Катю Гандзюк» у 40 містах

«Хто замовив Катю Гандзюк» – така акція відбулась у понад 40 містах України. Учасники акції вимагають розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та інші злочини проти активної громадськості.
У центрі столиці, під стінами Адміністрації президента зібралося до сотні активістів, які зверталися до Петра Порошенка у фактично його останні дні президентства, та до новообраного президента Володимира Зеленського. В останнього вимагали «припинити терор проти активістів, який був за попередньої влади», а також покарати винних у вбивстві Гандзюк.
Такі ж акції пройшли зокрема у Львові, Запоріжжі, Херсоні та Сумах.
Радіо Свобода пропонує фоторепортаж про ці акції в різних містах України.
На Банкову у Києві прийшло до сотні активістів, аби запитати &laquo;Хто замовив Катю Гандзюк?&raquo;
1 На Банкову у Києві прийшло до сотні активістів, аби запитати «Хто замовив Катю Гандзюк?»
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Пізніше активісти запалили фальшфаєри
4 Пізніше активісти запалили фальшфаєри
Й іншу піротехніку
5 Й іншу піротехніку
Без пірошоу не обійшлося й у інших містах: активісти зібралися на головній площі Херсона
6 Без пірошоу не обійшлося й у інших містах: активісти зібралися на головній площі Херсона
&laquo;Всі ми &ndash; ініціатива &laquo;Хто замовив Катю Катю Гандзюк?&raquo;, представники політичних партій, громадських рухів, пересічні громадяни &ndash; звертаємося до президента, щоб він звернув увагу на проблеми громадянського суспільства. Фактично за п&rsquo;ять років, які минули після Революції Гідності, сотні людей з активною громадянською позицією зазнали нападів. Людей калічили, людей вбивали. Понад 50 нападів, які можна назвати замовними. Жоден замовник не знайдений. Ми звертаємося до новообраного президента контролювати ці справи. По всім містам України активісти нагадують йому, що ми не будемо миритися. Що йому вигідніше почути нас, довести цю справу та справи багатьох десятків активістів, які зазнали нападів, до кінця. Це політичні напади. Ми вважаємо, що у вільній країні не може бути політичних вбивств і&nbsp;&nbsp;політичних нападів на громадських активістів&raquo;, &ndash; повідомив Сергій Нікітенко.
7 «Всі ми – ініціатива «Хто замовив Катю Катю Гандзюк?», представники політичних партій, громадських рухів, пересічні громадяни – звертаємося до президента, щоб він звернув увагу на проблеми громадянського суспільства. Фактично за п’ять років, які минули після Революції Гідності, сотні людей з активною громадянською позицією зазнали нападів. Людей калічили, людей вбивали. Понад 50 нападів, які можна назвати замовними. Жоден замовник не знайдений. Ми звертаємося до новообраного президента контролювати ці справи. По всім містам України активісти нагадують йому, що ми не будемо миритися. Що йому вигідніше почути нас, довести цю справу та справи багатьох десятків активістів, які зазнали нападів, до кінця. Це політичні напади. Ми вважаємо, що у вільній країні не може бути політичних вбивств і  політичних нападів на громадських активістів», – повідомив Сергій Нікітенко.
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У Запоріжжі запитували &laquo;Хто замовив Катю Гандзюк&raquo; &ndash;&nbsp;на оглядовому майданчику Музею історії козацтва на Хортиці
9 У Запоріжжі запитували «Хто замовив Катю Гандзюк» – на оглядовому майданчику Музею історії козацтва на Хортиці
Звісно, із димом наприкінці акції
10 Звісно, із димом наприкінці акції
Не оминули акцію і в місті Суми
11 Не оминули акцію і в місті Суми
Хоч була вона малочисельною
12 Хоч була вона малочисельною
В Одесі було більш людно.&nbsp;В акції #Хто Замовив Катю Гандзюк в Одесі взяло участь близько 30-40 осіб. Серед них були члени організацій &laquo;Національний корпус&raquo;, Народний Рух України, С14, Автомайдан та інші
13 В Одесі було більш людно. В акції #Хто Замовив Катю Гандзюк в Одесі взяло участь близько 30-40 осіб. Серед них були члени організацій «Національний корпус», Народний Рух України, С14, Автомайдан та інші
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Серед них були одеські активісти, на яких також нападали: Аліна Радченко, Світлана Підпала та інші
15 Серед них були одеські активісти, на яких також нападали: Аліна Радченко, Світлана Підпала та інші
Так було у Львові
16 Так було у Львові
Символічні фальшфаєри
17 Символічні фальшфаєри
Міський суд Херсона почне розглядати справу про напад на Катерину Гандзюк 27 травня. Про це&nbsp;повідомляється&nbsp;на сайті Судової влади України. Суддя у справі &ndash; Юлія Бочко. Потерпілою стороною виступають батьки загиблої та її чоловік Сергій Денисов. У нападі на Гандзюк обвинуватили п&rsquo;ятьох людей &ndash; Володимира Васяновича, В&rsquo;ячеслава Вишневського, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова та Сергія Торбіна.
18 Міський суд Херсона почне розглядати справу про напад на Катерину Гандзюк 27 травня. Про це повідомляється на сайті Судової влади України.
Суддя у справі – Юлія Бочко.
Потерпілою стороною виступають батьки загиблої та її чоловік Сергій Денисов.
У нападі на Гандзюк обвинуватили п’ятьох людей – Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова та Сергія Торбіна.

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