Князєв звільнив начальника вінницької поліції і його заступника через смерть місцевого активіста

Начальник Національної поліції Сергій Князєв задовольнив рапорт очільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса, а також звільнив його заступника Сергія Сокиряна. Таке рішення Князєв ухвалив у зв’язку з перевищенням місцевими поліцейськими своїх повноважень, внаслідок чого загинув місцевий активіст партії «Громадянська позиція» Олександр Комарніцький.

За словами Князєва, на місце Педоса він, враховувавши його рапорт, призначив виконувачем обов’язків Руслана Мороза. Обов’язки Сокиряна виконуватиме керівник підрозділу внутрішньої безпеки поліції Вінницької області Ігор Мандрикович.

Також начальник Нацполіції відсторонив від виконання обов’язків не тільки підозрюваного у завданні активісту смертельних ушкоджень поліцейського, а й ще чотирьох начальників районного відділу вінницької поліції.

Князєв пояснив ці кадрові рішення тим, що очільники місцевого управління відповідали за впровадження реформи поліції та кваліфікацію своїх підлеглих.

«Саме ці керівники – на думку (до сьогоднішнього дня) керівника поліції, тому що один із наказів реалізовував він, а вже по вищих керівниках наказ сьогодні реалізовую я – призвели до таких наслідків. Чому цей молодий чоловік у званні старшого лейтенанта вчинив так? Чому він не співставив свою силу з тими можливостями і необхідністю в тих подіях, які відбувалися? Саме керівники, які відповідають за це, сьогодні і відсторонені на період проведення службового розслідування. Більшість із них буде знято з цих посад з наданням меншого обсягу роботи або деякі з них будуть звільнені з поліції», – сказав він.

23 червня у Вінниці помер активіст партії «Громадянська позиція» Олександр Комарніцький, який отримав поранення 11 червня внаслідок конфлікту з поліцейськими. За твердженням голови партії Анатолія Гриценка, правоохоронці побили активіста. За попередніми даними Державного бюро розслідувань, Комарніцький «спровокував конфлікт із працівником поліції», внаслідок цього впав і отримав закриту черепно-мозкову травму.

ДБР оголосило поліцейському про підозру, суд відправив його під домашній арешт.