Помер активіст, потерпілий після спілкування з поліцейськими у Вінниці

Вінницький активіст Олександр Комарніцький, потерпілий після розмови з поліцейськими, помер 23 червня. Про це повідомив Анатолій Гриценко, голова партії «Громадянська позиція», членом якої був Комарніцький, а також активісти з Вінниці.

«Царство Небесне світлій людині. Співчуття родині і близьким Олександра. Жорстке і невідворотне покарання вбивці у поліцейських погонах! ДБР уже висунуло йому підозру і посадило під домашній арешт. Від міністра Арсена Авакова і начальника Нацполіції Сергія Князєва ми вимагаємо негайного звільнення керівництва Нацполіціі у Вінницькій області!» – написав Гриценко у Facebook.

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, внаслідок конфлікту з яким у Вінниці постраждав Олександр Комарніцький.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, 22 червня слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством). У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

Прес-служба Нацполіції повідомляє, що за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області.

Конфлікт, унаслідок якого отримав несумісні ж життям травми Олександр Комарніцький, стався пізно ввечері 11 червня. «Місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості. За що побили? Хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито по якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, бо не мав до того жодного стосунку і поспішав додому за годину до півночі. Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю!» – написав раніше в мережі Facebook Анатолій Гриценко.