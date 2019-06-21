Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти

Усіх підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика звільнили з-під варти – двох із них відпустили під цілодобовий домашній арешт, а ще в одного взагалі немає запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Рішення не продовжувати перебування в СІЗО для Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе ухвалила 21 червня суддя Київського районного суду міста Одеси Юлія Федулеєва.

Обидва підозрювані перебували під вартою з вересня 2018 року. Третього підозрюваного Торніке Герасіна (Нагладзе), який має інвалідність 1-ї групи,відпустили з-під варти під домашній арешт ще у листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв’язку із важким станом здоров’я Нагладзе.

Зараз у Торніке Герасіна взагалі немає запобіжного заходу, уточнив його адвокат Володимир Поярков, подовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

Справу про замах на активіста Олега Михайлика передали до Києва наприкінці 2018 року через скарги потерпілого та підозрюваних (тоді її почало розслідувати Головне слідче управління Нацполіції), але зараз знову повернули до Одеси.

«Справу передали до Одеси, щоб зняти з себе всю відповідальність за повний провал і просто «злити» цю справу. Відповідати за цей провал буде якийсь прокурорчик або слідчий в Одесі, якого зроблять цапом-відбувайлом», – заявив постраждалий у відеозверненні.

В Олега Михайлика стріляли наприкінці вересня 2018 року. Трьох підозрюваних заарештували буквально за кілька днів після замаху, але пізніше сам Михайлик та його адвокат Вадим Оксюта почали заявляти, що не вірять в причетність до замаху трьох заарештованих громадян Грузії.

У січні 2019 року Олега Михайлик прооперували в Німеччині – вилучили з легені кулю. Захист заявляє, що вона не збігається зі зброєю, яку знайшли під час обшуку в одного із підозрюваних.

Також пізніше справу про напад на Олега Михайлика об’єднали зі справою про хуліганські дії та стрілянину влітку 2018 року, в якій, за версією обвинувачення, брали участь Манучар Варшанідзе, Лаша Герасін та Торніке Герасін (Нагладзе). Самі вони це заперечують. Покази в поліцію стосовно їхньої участі дали члени одеської організації «Лівий берег» Дениса Карташова – вони кажуть, що грузини на них напали.

Сам Карташов буде балотуватися в парламент – 12 червня 2019 року ЦВК зареєструвала його висунувся кандидатом по 142-му виборчмоу округу (Одеська область).