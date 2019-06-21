Німеччина закликає українську владу розслідувати напад на журналіста Комарова

Представники влади Німеччини закликають українську владу ретельно розслідувати напади на журналістів і громадських активістів, що стаються в Україні, зокрема вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова.

Про це йдеться в заяві уповноваженої німецького уряду з прав людини Бербель Кофлер, оприлюдненої посольством Німеччини.

«Останніми роками спостерігається зростання нападів на журналістів та активістів громадянського суспільства, зокрема в українській глибинці. Я закликаю нове керівництв України і політиків усіх рівнів серйозно поставитися до випадків насилля й репресій стосовно журналістів та активістів. Очікую від українських правоохоронних органів, що вони цілеспрямовано і повністю проведуть розслідування цього випадку, так само, як і всіх інших. В Україні не місце культурі страху та безкарності», – йдеться в заяві.

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20 червня стало відомо, що помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили у Черкасах 4 травня. Поліція повідомляла, що на чоловіка напав невідомий. Комарова з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Правоохоронці відкрили справу за статтею «замах на умисне вбивство». У НСЖУ назвали Комарова «незручним для багатьох місцевих політиків».

Слідство у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова розглядає три версії, серед них – професійна діяльність журналіста.