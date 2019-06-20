У посольстві США очікують ретельного розслідування вбивства журналіста Комарова

Посольство США в Україні очікує ретельного та прозорого розслідування нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова.

«Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього», – мовиться у повідомленні.

20 червня стало відомо, що помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили у місті 4 травня. Поліція повідомляла, що на чоловіка напав невідомий. Комарова з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Правоохоронці відкрили справу за статтею «замах на умисне вбивство». У НСЖУ назвали Комарова «незручним для багатьох місцевих політиків».

Слідство у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова розглядає три версії.