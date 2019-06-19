Від пострілу загинув Дмитро Тимчук. Версії, заяви та спогади друзів

У Києві знайшли мертвим депутата від «Народного фронту», колишнього військового та популярного блогера Дмитра Тимчука. Поліція розглядає кілька версій, серед яких – нещасний випадок та убивство. У соцмережах говорять, що випадковий характер інциденту малоймовірний.

Дмитро Тимчук завдав собі смертельного поранення в голову, коли чистив вдома нагородну зброю, повідомив його колега по фракції депутат Антон Геращенко. Про це він написав у Facebook, але потім відредагував допис, зазначивши, що версій – декілька.

Співчуття родині загиблого висловили також представники Адміністрації президента, інші депутати, силовики, колеги – військові експерти.

Багато з них також, серед іншого, написали і про свої сумніви щодо випадковості інциденту.

Зокрема, колишній речник АТО Леонід Матюхін вказує на те, що загиблий був досвідченим у питаннях поводження зі зброєю.

Про це говорить і речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Дмитро Тимчук був професійним військовим. Взагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною», – написав він.

Україна втратила бійця, що відігравав значну роль в інформаційній протидії Росії, роботу якого цінували не тільки в Україні, але і в НАТО, зазначає заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ Мирослав Гай.

«Я не вірив у самогубство Льоньки Кантера, думав, що вбили, аж поки не побачив відео. Тож після цього ладен розглядати усі можливі версії. Але з тією активізацією спецслужб РФ, кожен місяць когось ловлять із вибухівкою, з тими заявами, що лунають з Європи про війну із розвідкою РФ, після Солсбері, Литвиненка , Хараберюша (Олександр Харабеюш – полковник СБУ, загинув 31 березня 2017 року внаслідок вибуху авто у Маріуполі – ред.)...Мої співчуття рідним», – написав він.​

Журналіст «Громадського» Данило Мокрик говорить про незвичність того, що Дмитро Тимчук, відповідальний депутат, що пропустив дуже мало засідань Верховної Ради, був удома, поки тривало засідання.

Що каже поліція

Зараз на місці працюють слідчі. Приїхали голова Нацполіції Сергій Князєв та начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Вони розповіли про попередні версії того, що трапилося.

«Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру. Є громадянка, яка перебувала з ним в квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка в квартирі – оглядаємо», – зазначив Сергій Князєв.

Чим відомий Дмитро Тимчук

Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита у родині військового. Вивчився на воєнного кореспондента у Львівському військово-політичному училищі.

Служив у військах протиповітряної оборони, потім працював у штабі Нацгвардії та різних структурних підрозділах Міноборони. Відвідував з відрядженнями український контингент миротворчих місій в Іраку, Лівані та Косово. Підполковник запасу.

Очолював інтернет-проект «Флот-2017» та громадську організацію «Центр військово-політичних досліджень».

Із початку російської агресії проти України Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив». Як блогер та військовий експерт детально висвітлював перебіг анексії Криму та конфлікту на Донбасі, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

Ось так про їхнє знайомство у 2014-му пише колишній секретар РНБО Олександр Турчинов: «Дмитро був одним із перших, хто почав допомагати захищати країну саме на інформаційному фронті. Створивши «Інформаційний спротив», він активно протидіяв технологіям російських спецслужб, що намагалися посіяти паніку, зневіру, агресію проти української влади та держави».

Блог Тимчука був одним із ключових джерел і мав колосальне значення з воєнної точки зору, величезні ресурси російської пропаганди використовувалися на дискредитацію Тимчука, зауважує редактор «Цензор.Нет»​ Юрій Бутусов.

«У нас були публічні розбіжності з Дмитром щодо однієї з подій, але ми з ним разом розібралися і зробили висновки, і я з великою повагою ставився до діяльності Дмитра як народного депутата, встановилися дружні стосунки. Він діяв чесно, принципово, він не був політиканом і демагогом, він відбувся як справжній професіонал в оборонній сфері. Влада не виростила йому корону на голові, як це відбувається з багатьма, він продовжував працювати на захист нашої батьківщини і віддавав всі свої сили, фізичні та емоційні», – написав він у Facebook.

Дмитро Тимчук був одним із тих, хто допомагав Інституту національної пам’яті розвивати свою діяльність, завдяки його підтримці почалося створення його територіальних органів, пригадує очільник установи Володимир В’ятрович.

Як депутат Верховної Ради Дмитро Тимчук був членом комітету з питань національної безпеки та оборони й автором майже 70 законопроектів.