Поліція розглядає кілька версій загибелі депутата Тимчука

Поліція розглядає кілька версій загибелі депутата Верховної Ради України Дмитра Тимчука, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. А також версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися. В квартирі на момент вчинення правопорушення він був не сам. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час в квартирі, а також сусідів», – сказав очільник поліції.

У поліції вказують, що 19 червня по спецлінії 102 близько 12:15 надійшло повідомлення, що в одній із квартир у Києві чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці. За вказаною адресою відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь та керівництво відомства.

Експерти та криміналісти проводять ретельний огляд місця події, а слідчі та оперативники спілкуються зі свідками і мешканцями будинку.

Народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція «Народного фронту») загинув у Києві 19 червня. Колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко вказав, що це сталося «при чищенні нагородного пістолета».

Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита. Із початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив», відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг Кримської кризи, інтервенцію Російської Федерації в Україну, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.